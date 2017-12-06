В Уфе рассказали о дальнейшем развитии городской электрички

Сегодня в соответствие с госзаказом в день проходят семь электричек: три в утренние часы и четыре в вечернее время. В составе – четыре вагона. Электрички на данный момент проходят через станции «Дема», «Правая Белая», «Железнодорожный вокзал «Уфа», «1629 км» (район ул. Чудинова), «Парковая» (район пересечения улиц Победы и Интернациональная), «Черниковка» (район ул. Свободы), «Спортивная» (район стадиона им. Гастелло) и «Шакша». Наиболее востребованы пассажирами поезда, которые идут навстречу друг другу из начальных точек в Деме и Шакше в 4.50 по московскому времени, а также электричка из Уфы, отправляющаяся в 16.35 по московскому времени – то есть после завершения рабочего дня у большинства горожан.