Горсовет утвердил проведение общественных слушаний по трём проектам застройки в Уфе

В Уфе до 19 декабря 2020 года должны провести общественные слушания по трем проектам застройки в Октябрьском, Советском и Кировском районах столицы Башкирии. Речь идет об изменениях границ «Кошкиного леса» и новостройке около парка Якутова.

Напомним, на территории так называемого «Кошкиного леса» сейчас располагаются частные дома и гаражи. Вместо них должны возвести современный жилой квартал. В случае, если на общественных слушаниях жители города и микрорайона утвердят проект, границы леса сократятся на 17 тысяч квадратных метров. Проект нового жилого квартала включает в себя строительство многоэтажек, детского сада и школы. А территория леса будет использована для организации подъездных путей. На общественные обсуждения также будет выдвинут проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Ленина, Революционной, Карла Маркса, территорией детской железной дороги. Там застройщик планирует возвести 22-этажный жилой дом. Также две высотки могут появиться в микрорайоне Южный. На территории, ограниченной улицами Армавирской, Софьи Перовской, продолжением улицы Степана Кувыкина, улицей Зайнаб Биишевой в Кировском районе города.

