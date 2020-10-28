Горсовет утвердил проведение общественных слушаний по трём проектам застройки в Уфе

Напомним, на территории так называемого «Кошкиного леса» сейчас располагаются частные дома и гаражи. Вместо них должны возвести современный жилой квартал. В случае, если на общественных слушаниях жители города и микрорайона утвердят проект, границы леса сократятся на 17 тысяч квадратных метров. Проект нового жилого квартала включает в себя строительство многоэтажек, детского сада и школы. А территория леса будет использована для организации подъездных путей.