Судьба парковки: 11 марта пройдут общественные слушания по облику Советской площади

Уже в феврале текущего года представленный макет площади предполагал отвести центральное место памятнику генералу Шаймуратову, а также установить поющий фонтан. В планах работ также реконструкция фасадов прилегающих зданий. Напомним, раньше говорилось о том, чтобы построить подземную парковку, но сейчас упоминания об этом исчезли.