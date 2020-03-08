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Судьба парковки: 11 марта пройдут общественные слушания по облику Советской площади

8 марта 2020, 09:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Они пройдут в 18.30 в актовом зале БГПУ (ул. Октябрьской Революции, 3а).

Замечания и предложения принимаются Главным управлением архитектуры и градостроительства администрации города (обращения на почту [email protected] или личным обращения в офис Главархитектуры по адресу ул. Российская, д. 50, каб. 40). Замечания и предложения принимаются до 15 часов 10 марта.

— Проектом предполагается строительство двухуровневого подземного паркинга с въездом и выездом на улицу Пушкина. На наземной части будет установлен памятник генералу Шаймуратову, организована пешеходная площадь с мощением и разбит сквер, — рассказывал главный архитектор Уфы Олег Байдин о планах по новому проекту Советской площади в середине 2019 года.

Уже в феврале текущего года представленный макет площади предполагал отвести центральное место памятнику генералу Шаймуратову, а также установить поющий фонтан. В планах работ также реконструкция фасадов прилегающих зданий. Напомним, раньше говорилось о том, чтобы построить подземную парковку, но сейчас упоминания об этом исчезли.

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