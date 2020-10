Умер председатель Федерации спортивного туризма Башкирии Дмитрий Шорников

Сегодня, 20 октября, скончался председатель Федерации спортивного туризма Башкирии Дмитрий Шорников. Об этом сообщил член совета по правам человека РБ Владимир Кобзев.

Дмитрий Шорников был мастером спорта России международного класса по спортивному туризму, спортивным судьёй всероссийской категории по спортивному туризму, старшим инструктором пешеходного туризма, кандидатом химических наук, председателем туристского клуба «Урал» УГНТУ и заслуженным работником физической культуры Башкирии. Шорников был награждён почетными грамотами министерства спорта и молодежной политики Башкортостана и Федерации спортивного туризма России. Прощание состоится 21 октября в 12 часов по адресу: Первомайская 39.

Related news: Башкирская певица Бибисара Азаматова скончалась от коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter