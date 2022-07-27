В Башкирии утонул мужчина, попытавшийся переплыть через реку

Мужчина 1979 года рождения утонул в реке Дёма в Чишминском районе республики. Об этом сообщает республиканский Госкомитет по ЧС.
Сообщается, что инцидент произошёл сегодняшним утром близ деревни Дурасово. В ведомстве отмечают, что мужчина погиб в результате предпринятой им попытки переплыть реку — тот ушёл под воду, доплыв до середины водоёма.
Напомним, это не первый случай, когда жители республики гибнут на водных объектах. Так, несколькими днями ранее стало известно о гибели 4-летнего ребёнка в Мелеузовском районе. Позднее спасатели обнаружили тело предполагаемого отца утонувшего малышка, который, со слов главы ведомства, употреблял спиртные напитки на берегу водоёма.
Также 22 июля стало известно о гибели на воде ещё одного ребёнка в Стерлитамакском районе республики. Его тело очевидцы вытащили из реки Ашкадар.