В Башкирии утонул мужчина, попытавшийся переплыть через реку

В Башкирии утонул мужчина, попытавшийся переплыть через реку
В Башкирии утонул мужчина, попытавшийся переплыть через реку
Вчера, 14:37ОбществоАзамат НуховФото: Ольга Лузина / 1MI
Мужчина ушёл под воду в результате попытки переплыть реку Дёма, сообщает Госкомитет РБ по ЧС

Мужчина 1979 года рождения утонул в реке Дёма в Чишминском районе республики. Об этом сообщает республиканский Госкомитет по ЧС.

Сообщается, что инцидент произошёл сегодняшним утром близ деревни Дурасово. В ведомстве отмечают, что мужчина погиб в результате предпринятой им попытки переплыть реку — тот ушёл под воду, доплыв до середины водоёма.

Напомним, это не первый случай, когда жители республики гибнут на водных объектах. Так, несколькими днями ранее стало известно о гибели 4-летнего ребёнка в Мелеузовском районе. Позднее спасатели обнаружили тело предполагаемого отца утонувшего малышка, который, со слов главы ведомства, употреблял спиртные напитки на берегу водоёма.

Также 22 июля стало известно о гибели на воде ещё одного ребёнка в Стерлитамакском районе республики. Его тело очевидцы вытащили из реки Ашкадар.

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