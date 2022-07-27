В Башкирии утонул мужчина, попытавшийся переплыть через реку

Напомним, это не первый случай, когда жители республики гибнут на водных объектах. Так, несколькими днями ранее стало известно о гибели 4-летнего ребёнка в Мелеузовском районе. Позднее спасатели обнаружили тело предполагаемого отца утонувшего малышка, который, со слов главы ведомства, употреблял спиртные напитки на берегу водоёма.