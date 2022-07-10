За день в Башкирии утонули двое мужчин

Госкомитет по ЧС настоятельно советует жителям Башкирии не купаться в необорудованных местах, а также не заходить в воду в нетрезвом состоянии. Кроме того, лучше воздержаться от прыжков в водоем с неизвестным рельефом дна и не оставлять возле воды детей без присмотра.