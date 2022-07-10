За день в Башкирии утонули двое мужчин

За прошедший день в Башкирии утонули двое мужчин, об этом сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС.
Известно, что первый случай произошел в городе Октябрьском. Молодой человек 20-ти лет утонул на Муллинском карьере, в месте непредназначенном для купания. Второй инцидент произошел в деревне Раздолье Краснокамского района. Тело 60-летнего погибшего нашли только спустя сутки.
Госкомитет по ЧС настоятельно советует жителям Башкирии не купаться в необорудованных местах, а также не заходить в воду в нетрезвом состоянии. Кроме того, лучше воздержаться от прыжков в водоем с неизвестным рельефом дна и не оставлять возле воды детей без присмотра.
Ранее мы писали о том, что в Мелеузе утонул 17-летний подросток. Молодой человек погиб в озере на улице Центральная.