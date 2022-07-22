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В Стерлитамакском районе Башкирии утонул ребёнок

22 июля 12:26
Фото: 1MI
Об инциденте сообщает пресс-служба МЧС по РБ

В Стерлитамакском районе республики из реки Ашкадар извлекли тело несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает 22 июля пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что тело мальчика 2006 года рождения обнаружили и вытащили очевидцы близ села Наумовка. В ведомстве отмечают, что данный участок не был оборудован для купания.

В настоящий момент тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, это не первый раз, когда жители республики погибают в результате купания в необорудованных для этого местах. Так, по итогам прошло недели как минимум 12 человек погибло на водоёмах республики. Данную ситуацию прокомментировал глава региона.

В свою очередь, мэр Уфы Ратмир Мавлиев выступил с инициативой устанавливать на диких пляжах таблички с информацией о числе утонувших.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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