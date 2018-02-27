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Борьба с суицидом и лихорадкой: на что тратят гранты ученые Башкирии
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Борьба с суицидом и лихорадкой: на что тратят гранты ученые Башкирии

Сегодня, 17:35ОбществоНаталья Макеенко
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