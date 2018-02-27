Борьба с суицидом и лихорадкой: на что тратят гранты ученые Башкирии

Медиакорсеть решила поближе познакомиться с молодыми людьми, чьи научные проекты уже получили грантовую поддержку и в будущем помогут сделать нашу жизнь комфортнее.

На днях мы писали об ученике уфимского лицея №42 Артуре Шайхатарове, который вошел в десятку победителей Всероссийского конкурса УМНИК-Капитаны. Он выиграл грант в 500 тысяч рублей на создание мобильного приложения для глухих. Одиннадцатиклассник создал специальную программу для улучшения качества жизни слепоглухих людей.

Мы узнали, связывают ли молодые ученые свою жизнь с Башкортостаном, что думают о системе грантов, о чем мечтают и планируют ли идти на выборы.

Илья Жмаев, ученик уфимской школы № 15. (Грант Всероссийского конкурса молодежных проектов при поддержке Росмолодежи в размере 200 000 рублей на восстановление разрушенных «Борисовых печей»).

Справка: В течение 2018 года будет реализован волонтерский проект «Борисовские печи – потомкам!» по восстановлению и сохранению известной туристической достопримечательности.

Борисовские печи – это каменные постройки конца 18 века. Расположены они в глухом лесу, у подножия хребта Караташ в Белорецком районе. Полтора века назад их использовали для изготовления древесного угля для нужд Инзерского металлургического комбината.

- После школы будете поступать в местный вуз или покинете Уфу?

- Пока я не планирую уезжать, но если будет возможность переехать в столицу или Санкт-Петербург, с хорошими условиями, то я, скорее всего, соглашусь, но всё будет зависеть от ситуации. Поступать планирую в УГНТУ. А если смотреть более глобально, то в далеком будущем вижу себя в политике. Скоро будут выборы президента, жаль, что я пока не могу принимать в этом участие, но могу сказать, что к В.В. Путину отношусь более чем хорошо.

- Почему занялись восстановлением «Борисовых печей»?

- Трудно сказать, почему я решил внести свой вклад в развитие этого проекта. Мне просто понравилась идея, сами печи, истории, связанные с ними, и, чем больше я ими интересовался, тем больше они входили в мою жизнь, мои интересы. Я думаю, что грант мы выиграли благодаря слаженной работе нашей команды.

Мне кажется, что любого школьника интересует что-то, помимо собственной жизни. Но многие не могут себя заставить сделать хоть что-то. После чего проходят дни, недели, месяцы, и они забывают о своей идее и находят новую, так история повторяется.

- Илья, с кого берете пример?

- То воспитание, которое мне дают мои родители, несомненно, влияет на то, каким человеком я становлюсь. Поэтому я бы хотел сказать спасибо своим близким, особенно родителям, а также своему наставнику, тренеру Трубникову Андрею Ильясовичу.

Пользуясь случаем, хотел сказать, что в любой работе важна команда. И мы для реализации проекта «Борисовых печей» ищем волонтеров. Все, кто может помочь, можете обратиться сюда.

Александр Кодак, аспирант УГНТУ. (Грант в размере 400 000 рублей на создание аппаратного комплекса для удаления нефтяных разливов из-подо льда, победитель Всероссийского конкурса "УМНИК" Фонда содействия инновациям).

Справка: Технология аппаратного комплекса, не имеющего аналогов в мире: через лунку под лёд опускается «завихритель», который создает воронку, и центробежные силы заставляют нефть скапливаться вокруг полого вала, а насосы и отверстия в валу позволяют откачать нефть в резервуары.

- Александр, расскажите, как вам пришла идея создания такого аппарата?

- Идея пришла не ко мне, а к одному из моих научных руководителей, когда я учился в магистратуре Уфимского нефтяного университета. Мне она досталась как тема для диссертации. Был придуман способ, а реализовывать в железе уже пришлось в последующем мне. К счастью, мне помогала хорошая команда из разных отраслей науки. Сейчас продолжаю исследовать процессы удаления нефтяных загрязнений из-подо льда, но уже в аспирантуре. Было проведено много испытаний экспериментальной установки, поэтому сейчас обрабатываю полученные данные, пишу статью, готовится патент. Я уверен, что этот способ поможет устранить загрязнения в случае разлива, т.к. сейчас эффективных методов для решения таких проблем нет.

- Вы мечтаете или ставите цели?

- Наверное, у меня, как и всех людей, есть мечта, но я привык ставить цели и неуклонно идти к ним. Сейчас, к примеру, хочу стать кандидатом технических наук как можно скорее.

- В будущем продолжите карьеру ученого?

- Сейчас мир открывает столько возможностей, что сложно сказать, кем в итоге станешь: глаза разбегаются. В краткосрочной перспективе хочу ученую степень, пока это наиболее желанно.

- Расскажите о ваших жизненных ориентирах.

- У одного из уважаемых мною людей жизненное кредо «Кто, если не я?» Мне нравятся эти слова. Наверное, они сыграли немалую роль в принятии решения участвовать в конкурсе «УМНИК», да и не только там. К тому же, надо было делать диссертацию, делать ее качественно. Не хотелось использовать только математическое моделирование, мне нужно было что-то большее, с чем потом можно было бы работать.

- Ваша семья – ваша поддержка?

- Я очень благодарен своим родителям за то, каким они меня воспитали. Я всегда поражался и до сих пор поражаюсь их силе воле, силе духа, настойчивости, упорству.

Валентин Катаев, студент шестого курса Башгосмедуниверситета. (Грант в размере 400 000 рублей на разработку экспресс-тестов на ГЛПС, победа во Всероссийском конкурсе "УМНИК").

Справка: Новое диагностическое средство должно позволить в считанные минуты выявить у больного очень опасное инфекционное заболевание - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Для выявления заболевания с помощью экспресс-теста достаточно капли крови. Ее наносят на кассету с чувствительной мембраной внутри, которая содержит специальные белки. Уже через 5 – 15 минут они дают реакцию, которая показывает, болен человек ГЛПС или нет.

- Валентин, расскажите, почему вы занялись изучением именно этой болезни?

- Впервые о данном заболевании услышал от родителей, у меня болел дедушка. Затем, поступив в медицинский университет, заинтересовался этой проблемой и на 2-3 курсе начал ее изучать.

- После окончания университета вы останетесь в Уфе или переедете в другой город?

- Нет, уезжать никуда не планирую. Хочу остаться здесь и в дальнейшем стать хорошим врачом, хочу помогать людям, в этом вижу и свою цель и, можно сказать, мечту.

- Над чем вы сейчас работаете?

- На данный момент тестируем наши образцы. О каком-то вкладе в развитие медицины говорить пока рано, предстоит много работы, потому что процесс этот не быстрый.

Сергей Максимов, выпускник БГПУ им. Акмуллы. (Грант в 200 000 рублей на форуме «Территория смыслов» на разработку программы «PsychoReader», определяющей склонность человека к экстремизму, суициду и наркотикам, победитель Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»).

Справка: Программа «PsychoReader» изучает аккаунт пользователя в социальной сети. Затем выдает оценку - интерес человека к экстремизму, наркотикам или суициду, находит в тексте средства психологического воздействия.

- Сергей, расскажите, почему решили заняться именно этим проектом?

- Эта идея в голову мне пришла в феврале 2016 года, когда вместе с коллегами зашивался, проводя психологическую экспертизу экстремистских материалов. Объёмы были поистине колоссальные. В голове начала закрадываться мысль: "А можно ли это дело автоматизировать?" Это и стало первым шагом в проекте. Затем последовали презентации наработок на различных мероприятиях. Поворотным моментом стало получение гранта на форуме "Территория смыслов на Клязьме", который позволил проект реализовать и начать применять в деле.

- Что сейчас представляет собой проект?

- На данный момент мы с напарником работаем над продвижением проекта. За полтора года он значительно разросся и более не представляет простую утилиту для проверки текстового материала. На данный момент PsychoReaderSocial представляет собой целый программный комплекс, направленный на анализ страниц в социальных сетях. Сейчас программа анализирует профиль человека, определяет его склонности к противоправной или асоциальной деятельности (наркотики, политический и религиозный экстремизм, суицид) с целью предотвращения возможной трагедии. То есть мы сейчас стоим на страже психической и даже физической безопасности граждан.

- Поделитесь вашей мечтой.

- Все просто – хочу заниматься тем, что интересно и что нравится, найти дело всей жизни. Сейчас же сфера моих интересов лежит в области психологии, обучения персонала и предпринимательства (про безопасность не забываем). Поэтому сейчас идет работа над патентованием PsychoReaderSocial, а также над проектом образовательного характера.

- Что вы думаете о выборах-2018?

- К выборам отношусь спокойно и ответственно. Сам являюсь членом УИК с правом решающего голоса. Поэтому знаю всю "кухню" изнутри и на меня мало влияют разговоры о прозрачности или бесчестности выборов.

- Грант - это только деньги?

- Вопреки расхожему мнению, грант - это не только деньги, но еще и символ того, что в тебя поверили. Тебе поручили решить важную задачу. И подобный посыл не может не мотивировать на развитие. Главное - сделать первый шаг. А дальше это увлечет и не отпустит. Потому что обычная жизнь - это скучно! А вообще, я считаю, что человек должен стать совершенным инструментом для реализации своих желаний. Вот таким инструментом для самого себя я и хочу стать.

- Какой вклад в ваше развитие внесла ваша семья?