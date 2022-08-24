Заслуженная артистка Башкирии Гузель Уразова запустила свой бренд одежды

Уразова отмечает, что запуск линии одежды был её мечтой на протяжении целого года, добавляя, что при создании коллекции она старалась сделать так, чтобы представленная в ней одежда понравилась большому кругу покупательниц. Отдельное внимание певица также уделила размерному ряду — одежда представлена в размерах с 42 по 52.