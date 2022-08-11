Элвин Грей заявил о завершении карьеры в Башкирии и переезде в Москву

Элвин Грей заявил о завершении карьеры в Башкирии и переезде в Москву
Элвин Грей заявил о завершении карьеры в Башкирии и переезде в Москву
Вчера, 13:08ОбществоЭлина СайфрановаФото: из соцсетей Элвина Грея
Далее Радик Юльякшин будет записывать песни на русском языке.

Элвин Грей завершает карьеру в Башкирии и в Татарстане. Об этом исполнитель заявил в своих социальных сетях. Так, крайние песни на башкирском и татарском языках выйдут в 2022 году.

Кроме того, заслуженный артист РБ и советник главы Башкирии заявил об окончательном переезде в Москву. К слову, на данный момент он находится на сплаве по реке Агидель, однако по приезде он вместе с супругой соберет вещи и отправится на ПМЖ в столицу.

— Много накопилось материала на русском языке, целый альбом. А двигать проект находясь между Казанью и Уфой — сложно. По этому я и принял такое не простое для себя решение о переезде. Надеюсь, что совсем скоро Вы услышите и увидите меня на федеральных каналах, написал Элвин Грей.

Также певец попросил прощения за резкие высказывания и поведение на концертах, в частности, Элвин Грей вспомнил выступление в Янауле, где его заподозрили в том, что он пел для людей якобы в нетрезвом виде.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы