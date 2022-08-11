Элвин Грей заявил о завершении карьеры в Башкирии и переезде в Москву

— Много накопилось материала на русском языке, целый альбом. А двигать проект находясь между Казанью и Уфой — сложно. По этому я и принял такое не простое для себя решение о переезде. Надеюсь, что совсем скоро Вы услышите и увидите меня на федеральных каналах, написал Элвин Грей.