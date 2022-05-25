Как восстанавливают агропромышленность в Башкирии и России

Влияние антирооссийских санкций продолжает все сильнее сказываться на различных отраслях экономики и бизнеса. Несколькими месяцами ранее опасения россиян за свое благосостояние, а также страх товарного дефицита на самое необходимое привели к очередям в банках и опустевшим полкам в магазинах. Тогда республиканские чиновники назвали причиной нехватки товаров логистические трудности, однако многие всерьёз предрекали стране и республики голодные годы. В своём материале «Новые известия» изучили, как обстоят дела с российским агро-промышленным комплексом и готовы рассказать о нереалистичности подобных прогнозов.
Так, согласно данным, которые приводит издание российское АПК начало свое активное развитие в 2006 году, однако наиболее активная фаза роста отрасли пришлась на минувшие восемь лет. Отмечается, что именно 2014 год показал, что потребительские привычки могут во многом зависеть от таких внешних факторов, как товарный дефицит и возросшая стоимость.
Если говорить о селекционной работе, то по мнению экспертов, отечественному животноводству может угрожать потеря собственной инфраструктуры селекционной деятельности. Как оказалось, завозить животных из-за рубежа экономически гораздо более выгодно, чем самостоятельно заниматься племенным разведением. Следствием этого сейчас стала гибель советской селекционной системы. Так, например, многие российские производители, начали заниматься развитием собственных селекционных центров только в 2014 году.
Наряду с этим отмечается, что особенностью животноводческого рынка в России является отсутствие развитой инфраструктуры. Так, упомянутый ранее рынок свиноводства оказался поделен между крупными агрохолдингами имеющими структуру закрытого вертикально интегрированного бизнеса. В то же время отмечается, что наиболее уязвимыми в сфере животноводства остаются малые и средние фермерские хозяйства.
Что до агрокультур, то эксперты заявляют, что внутренний рынок продовольственных и в частности зерновых страна может обеспечить. Подтверждением тому служит и тот факт, что на данный момент Россия в уверенном темпе наращивает экспортные поставки.
Отмечается, что российский рынок семян оценивается в 150 миллиардов рублей. Однако собственными семенами российский рынок обеспечен примерно на 63%. О провдении посевных работ на территории Башкирии в этом году высказался также глава региона Радий Хабиров. Примечательно, что экспорт продукции АПК за 2021 год в Башкирии составил 328,8 млн долларов в текущих ценах.
Если говорить о зерновых, то 21,63 тыс. тонн зерновых культур экспортировали из Башкирии в страны Европейского и Таможенного союзов. Отмечается, что треть всего продуктового экспорта России — зерно. Второе место у масложировой продукции. География поставок обширна и в связи с санкциями, вероятно будет усечена (США, страны Европы, Япония и др.).