mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экспорт башкирского зерна и продуктов его переработки налажен в 12 стран мира

14 мая 06:49
Фото: 1MI
С начала года из республики экспортировано более 86 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки.

Продукцию АПК Башкирии закупили страны Европейского и Таможенного союзов, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Турция, Узбекистан — всего 12 стран мира. Из экспортированных 86,08 тыс. тонн — 21,63 тыс. тонн зерновые культуры. Основной объем экспорта (64,43 тыс. тонн) пришелся на продукцию переработки семян подсолнечника — гранулированный подсолнечный шрот и лузга подсолнечника.

Кроме того, Азербайджан, Грузия, Казахстан и Узбекистан закупили продукцию мукомольных предприятий региона.

На фоне временного ограничения экспорта зерновых из России правительство страны снизило экспортную пошлину на них сразу более чем на два доллара. Эксперты отмечают, что так власти страны активизируют продажи зерна за границу. Напомним, что о приостановке национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом Владимиром Путиным, не заявлялось. Экспорт продукции АПК занимает крупную долю в этом проекте.

Материалы по теме
В Башкирии выделили 230 миллионов рублей субъектам МСП, которые работают на экспортРоссии обновила рекорд по экспорту сельхозпродукцииНесырьевой неэнергетический экспорт из России в 2021 году вырос на треть
#Новости#Торговля#Касается каждого#Андрей Королев#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48