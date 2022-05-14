Экспорт башкирского зерна и продуктов его переработки налажен в 12 стран мира

На фоне временного ограничения экспорта зерновых из России правительство страны снизило экспортную пошлину на них сразу более чем на два доллара. Эксперты отмечают, что так власти страны активизируют продажи зерна за границу. Напомним, что о приостановке национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом Владимиром Путиным, не заявлялось. Экспорт продукции АПК занимает крупную долю в этом проекте.