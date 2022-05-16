Эксперт рассказал об успешных направлениях российского экспорта

В то же время, Российская Федерация уступает по добыче рыбы странам с гораздо более скромными водными бассейнами. Что касается производства сахара, то здесь наблюдается позитивная динамика, несмотря на сокращение отведенных под данную культуру площадей. Аналогичная ситуация складывается с подсолнечником, другими масличными и рядом овощей.