Министр образования Башкирии отчиталась о готовности к ЕГЭ

Об этом на пресс-конференции в агентстве "Башинформ" сообщила министр образования республики Гульназ Шафикова. В этом году пока число 11-классников уступает статистике прошлого года на 306 человек. Но уже в ближайшие годы прогнозируется снова рост числа учеников выпускных классов, ведь до 11 классов дорастут дети, рожденные в начале 21-го века, когда экономический кризис отступил.

Все пункты сдачи ЕГЭ (их в Башкирии будет 1430) будут иметь по две видеокамеры. Что касается ОГЭ, то в этом году видеонаблюдение также появится и в 10% пунктов их сдачи.Во всех пунктах слачи ЕГЭ материалы испытаний будут распечатываться на местах. Оборудование для этого готово. После сдачи экзамена результаты также будут сканироваться на местах.