Министр образования Башкирии отчиталась о готовности к ЕГЭ

В этом году в школах Башкирии будут сдавать ЕГЭ 18396 11-классников и 1634 выпускника прошлых лет. Сдавать ОГЭ будут 42614 9-классников.
Об этом на пресс-конференции в агентстве "Башинформ" сообщила министр образования республики Гульназ Шафикова. В этом году пока число 11-классников уступает статистике прошлого года на 306 человек. Но уже в ближайшие годы прогнозируется снова рост числа учеников выпускных классов, ведь до 11 классов дорастут дети, рожденные в начале 21-го века, когда экономический кризис отступил.
Все пункты сдачи ЕГЭ (их в Башкирии будет 1430) будут иметь по две видеокамеры. Что касается ОГЭ, то в этом году видеонаблюдение также появится и в 10% пунктов их сдачи.Во всех пунктах слачи ЕГЭ материалы испытаний будут распечатываться на местах. Оборудование для этого готово. После сдачи экзамена результаты также будут сканироваться на местах.
В регионе будут действовать четыре ситуационных центра. За ходом ЕГЭ будут следить 229 местных наблюдателей, а также специалисты, приехавшие из других городов. Будут также работать летучие команды наблюдателей из добровольцев, которые поедут по школам. Любопытная статистика нарушений уже имеется по итогам досрочной сдачи ЕГЭ весной. Были сигналы о 64 подозрениях на нарушения, три из них оказались обоснованы. При этом два нарушения касались одной и той же выпускницы.