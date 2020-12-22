«Я не виновен». Топ-менеджер УМПО, обвиняемый в убийстве, сделал заявление в суде

У меня нет и не может быть противоречий в показаниях, поскольку я говорил только правду. Я не причастен к гибели Яшина, меня оговорили. Вы все имели возможность в этом убедиться. Я никогда не был знаком с людьми, совершившими нападение на Яшина: ни с Токаревым, ни с кем-либо из других подсудимых. Я ни с кем из них не связывался ни по телефону, ни как-либо иначе. Мне ничего неизвестно о нападении на Яшина, кроме тех материалов, с которыми меня ознакомили как в ходе следствия, так и в ходе суда. После оглашения протоколов я готов ответить на вопросы, коротко, но очень четко проговаривая каждое слово, сказал Сергей Евстафьев.