В Башкирии массовая вакцинация запланирована на первый квартал 2021 года, когда в республике поступят более миллиона доз вакцин. Об этом на еженедельном брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

По её словам, на сегодняшний день в республику поступила уже вторая партия вакцин. Сделать прививку можно по своему желанию, обратившись к лечащему врачу. Однако предпочтение сейчас отдают медикам, социальным работникам, учителям и сотрудникам полиции. Напомним, за минувшие сутки в Башкирии ещё 162 человека заболели коронавирусом. Один человек скончался.

