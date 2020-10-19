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В Башкирии выявлено 179 новых случаев заражения внебольничной пневмонией

19 октября 2020, 10:31
Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Башкирии подтвердилось 179 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает Минздрав республики.

Выписались из больниц по выздоровлению 165 пациентов с пневмонией. Минздрав также сообщает, что за сутки увеличилось число заболевших Covid-19 на 68. С начала пандемии коронавирус был выявлен у 9809 человек.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве РБ глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал беременным женщинам перейти на удалённый формат работы. Кроме того, из-за распространения коронавируса он запретил проводить банкеты и корпоративы, а также попросил Минкультуры закрыть театры, где есть заболевшие сотрудники.

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