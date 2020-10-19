В Башкирии выявлено 179 новых случаев заражения внебольничной пневмонией

Выписались из больниц по выздоровлению 165 пациентов с пневмонией. Минздрав также сообщает, что за сутки увеличилось число заболевших Covid-19 на 68. С начала пандемии коронавирус был выявлен у 9809 человек.
Напомним, на оперативном совещании в правительстве РБ глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал беременным женщинам перейти на удалённый формат работы. Кроме того, из-за распространения коронавируса он запретил проводить банкеты и корпоративы, а также попросил Минкультуры закрыть театры, где есть заболевшие сотрудники.