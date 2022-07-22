В Стерлитамакском районе Башкирии утонул ребёнок

В Стерлитамакском районе Башкирии утонул ребёнок
В Стерлитамакском районе Башкирии утонул ребёнок
Вчера, 17:26ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Об инциденте сообщает пресс-служба МЧС по РБ

В Стерлитамакском районе республики из реки Ашкадар извлекли тело несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает 22 июля пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что тело мальчика 2006 года рождения обнаружили и вытащили очевидцы близ села Наумовка. В ведомстве отмечают, что данный участок не был оборудован для купания.

В настоящий момент тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, это не первый раз, когда жители республики погибают в результате купания в необорудованных для этого местах. Так, по итогам прошло недели как минимум 12 человек погибло на водоёмах республики. Данную ситуацию прокомментировал глава региона.

В свою очередь, мэр Уфы Ратмир Мавлиев выступил с инициативой устанавливать на диких пляжах таблички с информацией о числе утонувших.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы