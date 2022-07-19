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Мэр Уфы предложил установить на диких пляжах таблички с информацией об утонувших

19 июля 13:18
Фото: 1MI
Всего с 27 июня по 18 июля спасти из воды успели 28 взрослых и 9 детей, сообщает начальник управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов.

В Уфе на диких пляжах могут установить таблички с информацией об утонувших. Такую инициативу предложил мэр города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании.

По информации начальника управления гражданской защиты Уфы Рафаэля Ахметова только в период с 17 июня по 17 июля от стихии удалось спасти 28 взрослых и 9 детей. Отмечается, что среди спасенных взрослых 8 — находились в нетрезвом состоянии, а 7 детей купались без присмотра. Так, Мавлиев попросил начальника УГЗ «более детально погрузиться» в этот вопрос.

Напомним, что в июле в реке Белой в Стрелитамакском районе утонул 16-летний подросток. Тело мальчика нашли лишь на второй день. Данный инцидент проверят следователи.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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