«Страшные цифры»: Хабиров возмутился числом утонувших жителей Башкирии за неделю

После диалога с Радием Хабировым Фарит Гумеров сделал ремарку о том, что 12 человек утонуло, всего же погибло на водных объектах 15 человек, видимо к ним относятся двое погибших на Нугушском водохранилище при столкновении тюбинга с катером и еще один неназванный инцидент, которым вполне могла стать и сегодняшняя смерть женщины на берегу реки Уфы от удара молнии.