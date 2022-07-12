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«Страшные цифры»: Хабиров возмутился числом утонувших жителей Башкирии за неделю

12 июля 12:26
Фото: 1MI
Глав Башкирии удивило количество погибших на воде, и он задался вопросом, что можно сделать в ходе оперативки в правительстве 12 июля.

На оперативке в правительстве Башкирии глава Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров отчитался о количестве утонувших за прошедшие восемь дней. По данным ведомства 12 человек погибли на воде, причем все они попали в беду на необорудованных для купания местах.

- За неделю 12 человек утонуло? Это страшные цифры! Жара понятно, люди купаются. Все они погибли в местах необорудованных для купания. Нам что нужно сделать? Может быть как-то мы можем информационно поддержать? Количество погибших на воде приближается к количеству погибших в ДТП, - удивился глава республики.

После диалога с Радием Хабировым Фарит Гумеров сделал ремарку о том, что 12 человек утонуло, всего же погибло на водных объектах 15 человек, видимо к ним относятся двое погибших на Нугушском водохранилище при столкновении тюбинга с катером и еще один неназванный инцидент, которым вполне могла стать и сегодняшняя смерть женщины на берегу реки Уфы от удара молнии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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