Рука из прошлого: Досье о ж/д крушении под Уфой 1942 года все еще закрыто

Получить доступ к засекреченным документам, касающимся крушения двух санитарных поездов, происшедшего 5 декабря 1942 года возле поселка Шингак-Куль в Чишминском районе Башкирии, поисковикам не удается уже в течение нескольких лет.

Напомним, Медиакорсеть рассказывала об этой истории не так давно. Подполковник в отставке Зинур Усеев десять лет назад, в 2008 году взялся за выяснение обстоятельств железнодорожной катастрофы, происшедшей больше 70 лет назад. Тогда еще ему удалось застать живых свидетелей происшедшей трагедии.

С их слов стало известно, что 2 декабря 1942 года военно-санитарный поезд (ВСП) №80, загрузив 471 раненого из-под Сталинграда, отошел от станции Балашов Саратовской области и двинулся на восток. В составе также перевозились 166 раненых румынских военнопленных, которые направлялись в спецгоспиталь города Шумиха Курганской области.

5 декабря поезд №80 подходил к Уфе, когда поздней ночью в его хвост на полной скорости влетел другой железнодорожный санитарный состав №191, следовавший за ним из Оренбургской области. Начался пожар, который тушили несколько часов. Погибли и получили различные травмы 53 человека, среди 43 погибших были 38 военных, четыре девушки-сандружинницы.

Зинур Анварович стал выяснять обстоятельства происшедшего, делать запросы. 50 архивов страны в ответ на его официальные запросы ответили: «Информации не имеется». Только три архива прислали подробности трагедии.

Таким образом удалось уточнить следующие сведения: «5.12.1942 на перегоне Шингак-Куль-Чишмы оказались 2 литерных поезда. ВСП №80 стоял в ожидании разрешающего сигнала. Следовавший за ним ВСП №191 вел машинист, находившийся за управлением паровоза без отдыха уже 34 часа. Машинист заснул от усталости. Состав вел его помощник, который не заметил габаритные огни хвостового вагона стоящего впереди поезда и на полном ходу наехал на хвост ВСП № 80. Четыре последних вагона ВСП №80, в числе которых были ледник с хозблоком и три вагона с ранеными, перевернулись и загорелись».

Удалось уточнить фамилии четырех молоденьких сандружинниц, погибших в огне: Завьялова, Радионова, Шелестова и Особливцева. Их вместе с 38 погибшими воинами похоронили в селах Чишмы и Узытамак в братской могиле.

Удалось также найти политдонесение в Центральном архиве Минобороны России со следующими подробностями: «Команда ВСП №80 включилась в спасение раненых и расцепку поезда. Отличились сандружинница Яцкевич, проводник Паршуков, начальник аптеки Вийзнер и другие. Получили ожоги и ушибы старшая медсестра Стоколева и младшая медсестра Глущенко».

Где эти люди? Как дальше сложились их судьбы?

Руководитель поисковых отрядов РБ Ильдар Бикбаев в 2015 году провел исследование в Архиве медицинских документов Санкт-Петербурга, но там имен погибших не обнаружил.

Бюро Башкирского Обкома ВКП(б) 12 декабря 1942 года провело заседание «О крушении военно-санитарных поездов на 4 отделении Куйбышевской железной дороги». На документы был поставлен гриф «Строго секретно».

На этом тоненький ручеек информации из официальных источников иссяк. Зинур Анварович несколько лет пытался достучаться до руководства военных структур и правоохранительных органов. Не могло же так случиться, чтобы сведении о таком крупном ЧП бесследно исчезли. Скорее всего, присвоенный им гриф секретности гипнотически действовал на чиновников, заставляя замалчивать информацию и отвергать сам факт ЧП, даже несмотря на наличие его реальных свидетелей.

- Сама суть происшедшего того ЧП ужасает, ведь эти раненые выжили в страшной битве под Сталинградом и ехали на лечение, строили планы, наверняка, на будущее. И вот надо же – погибли нелепой смертью из-за заснувшего машиниста, - говорит Зинур Усеев.

Отчаявшись пробить стену равнодушия, Зинур Усеев обратился за помощью к поисковику Римме Буранбаевой, которая вот уже несколько лет практически на голом энтузиазме занимается поиском пропавших без вести героев Великой Отечественной войны.

Видео

После напряженных поисков Римма Нуриевна обнаружила живую свидетельницу тех событий – 98-летнюю Марию Ивановну Салманову, проживающую в Воронежской области.

- Я стала искать сведения о крушении военно-санитарных поездов в годы войны и наткнулась на видеоролик, в котором как раз рассказывается о том ЧП, происшедшем под Уфой в начале декабря 1942 года, - рассказала она. - Видеозапись почти 10 лет назад сделала заведующая детским садом из города Богучар Воронежской области, рассказавшая о судьбе бабушки одной из своих сотрудниц – Марии Ивановой Салмановой, которая была на одном из попавших в ЧП поездов. Я нашла координаты этих людей и была очень рада узнать, что 98-летняя Мария Ивановна жива и хорошо помнит те события. Мы пообщались с ней, с ее дочерью и внучкой по скайпу. Меня совершенно очаровала эта удивительная женщина, которая напоследок даже прочитала нам свое любимое стихотворение.

Римма Нуриевна смогла также найти в Красноярском крае предполагаемых родственников погибшей молодой сандружинницы Особливцевой. Если это точно она, то девушку звали Вера, она была 1919 года рождения.

Стали известны обстоятельства гибели 19-летней сандружинницы Маши Завьяловой.

- Очевидцы с дрожью в голосе вспоминали: одну из погибших девушек нашли сидящей в тамбуре, прислонившейся к стене, с гребешком в обгоревших волосах. И когда пришло письмо от совета ветеранов Сивинского района Пермской области, а там фотография Марии Завьяловой с тем же гребешком в волосах, люди плакали, - рассказывает Римма Нуриевна.

Маша Завьялова стала единственной из 42 погибших, чье имя удалось точно установить. На сайте минобороны есть странная информация о том, что погибшая 5.12.1942 в бою Завьялова Мария Григорьевна похоронена на станции Чишмы, Башкирия.

- Какой бой мог быть на станции Чишмы? Извещение о гибели выписано на маму, но получала сестра. Эта находка означает, что и в извещениях других погибших той ночью 5 декабря 1942 года под Чишмами людей, написано из соображений секретности, что они погибли в бою либо пропали без вести, - сокрушается Римма Нуриевна.

На многочисленные запросы Зинура Усеева откликнулся учитель Зия Шафиков из села Шульган Татышлинского района. Благодаря ему, служившему санитаром уфимского госпиталя 3127, куда привезли раненых, поисковики хотя бы уточнили номер госпиталя. Но и там не оказалось списков раненых и погибших с датой 5-6 декабря.

- За это время многие ветераны, очевидцы крушения, ушли в вечность, - говорит Зинур Усеев. Крайне больно было признаваться им в бессилии по установлению личностей. Несколько поколений школьников с учителями искали имена. И сегодня ребята вопросом: «Почему имена солдат не известны?», - ставят меня в тупик.

Будучи опытным поисковиком, Римма Буранбаева не верит, что списки раненых, перевозимых тогда в попавших в крушение поездах, пропали. Скорее всего, они так и лежат где-то под грифом «Секретно», и какой-то чересчур исполнительный чиновник блюдет их сохранность, подчиняясь "руке из прошлого" в виде инструкций 60-летней давности и даже не думает о том, что публикация этих сведений помогла бы потомкам погибших узнать о трагедии и приехать к братской могиле, чтобы поклониться их праху.

Римма Буранбаева решительно настроена пробить эту стену равнодушия и инерции чиновничьего мышления, тем более что сделать подобное ей уже удавалось ранее.

- Несколько лет назад, во время расследования обстоятельств гибели курсантов последнего предвоенного выпуска Свердловского пехотного училища, тогда архивы тоже не давали засекреченную много лет информацию. Надеюсь, что и в этот раз здравый смысл восторжествует, - говорит поисковик. - Как не стыдно чиновникам произносить казенные речи на митингах в память о жертвах войны и потом ставить бюрократические препоны при выяснении обстоятельств гибели героев военных лет?! Нам все говорят, что эти хлопоты бесполезны, но мы все равно докопаемся до истины.

Ирония судьбы: похожее ЧП случилось 3 марта 1943 года на железнодорожном перегоне между Миассом и Златоустом. Воинский эшелон, в котором с Дальнего Востока на фронт ехали военные моряки, также пострадал от столкновения врезавшегося в него состава. Тогда погибли 58 моряков. И информация о них открыта. Город отдал все почести морякам, регулярно приезжают родственники погибших.