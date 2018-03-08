Парадоксы милосердия: уфимка променяла светскую жизнь на поиск солдат

- Через год она за 2500 рублей продала экземпляр книги моему дяде, как автору одной из опубликованных в ней статей, а он привез книгу мне. Там под темами, на которые я потратила годы, даже не было моей фамилии. Я уже консультировалась со специалистами Российского авторского общества, они разъяснили, что у меня есть все основания для обращения в суд. Меня не интересует в данном случае материальная выгода. Просто в голове не укладывается, что можно было так поступить. Во вторую часть книги должен был войти основной материал - с таким колоссальным трудом рассекреченные мною документы во время поездок в Подольский Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО), поездок по местам боев в Ржев, Смоленск и другие города и районы, где воевали курсанты и преподаватели Свердловского пехотного училища. Но теперь дальнейшая судьба книги непонятна. Кроме доставшегося мне с боем из ЦАМО документа об истории строительства училища, в неё должны были войти собранные по крупицам истории про преподавателей, ушедших на фронт командирами полков и дивизий, а также про десять Героев Советского Союза. Судьбы курсантов я узнавала из писем их близких, поступавших из разных концов страны после публикаций о моем исследовании. Я считаю, что поиск сведений о павших солдатах – это святое, он не должен становиться способом удовлетворения чьих-то амбиций.