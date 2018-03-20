Минздрав Башкирии объяснил перебои с лекарствами сложностями госзакупок

Как мы уже писали ранее, с теми же проблемами в Башкирии столкнулись еще десять больных легочной гипертензией. Пятеро из них прошлой осенью подали в суд на минздрав, в итоге суды обязали медиков обеспечить пациентов лекарствами. Однако пока это сделано только в отношении двух больных.