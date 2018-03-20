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Минздрав Башкирии объяснил перебои с лекарствами сложностями госзакупок

20 марта 2018, 13:05
Из-за них больные легочной гипертензией оказались на грани жизни и смерти.

Сотрудники отдела закупок минздрава Башкирии не смогли своевременно подстроиться под изменившиеся правила госзакупок лекарств, которые вступили в действие с 1 января текущего года. Об этом сообщило радио «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, тяжкий диагноз «легочная гипертензия» в Башкирии имеют 16 человек, включая шестерых детей. На прошлой неделе в республике умерла третья пациентка, страдавшая этим недугом. По словам ее родственников, 38-летняя погибшая женщина не могла вовремя получить бесплатные препараты с ноября прошлого года, из-за чего уменьшала дозировку имевшихся препаратов или принимала дженерики с большим количеством побочных эффектов.

Как мы уже писали ранее, с теми же проблемами в Башкирии столкнулись еще десять больных легочной гипертензией. Пятеро из них прошлой осенью подали в суд на минздрав, в итоге суды обязали медиков обеспечить пациентов лекарствами. Однако пока это сделано только в отношении двух больных.

Тем временем в минздраве настаивают, что перебои возникли только в начале года, по этому факту проводится служебная проверка. По данным ведомства, для больных, не получающих необходимые препарат, было организовано лечение в стационаре. Однако пациенты отрицают, что получали предложения лечь в больницу.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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