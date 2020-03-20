Сор из избы: почему в школах Башкирии не решается проблема травли детей

Буллинг – понятие, которое давно не выходит из моды. С марта 2019 года в республике решением этих вопросов и профилактикой травли в школах занимается специальная рабочая группа. Несмотря на повышенное внимание к этой проблеме, появляются все новые прецеденты, которые нередко имеют жуткие последствия.

Редакция Медиакорсети решила выяснить, изменилось ли что-то за год и что сейчас стало с детьми, которые подвергались травле со стороны сверстников.

«Всё повторилось снова»

Предлагаем вам вспомнить о самых ярких случаях, произошедших в республике. Историю Мурада Старикова знает, наверное, каждый житель Башкирии. Она прогремела в апреле 2019 тогда. Тогда парень учился в 10 классе 86-й гимназии. Учебное заведение, к слову, не простое, с уклоном на иностранные языки. Мурад очень способный мальчик, владеет французским и немецким языками, становился призером практически всех конкурсов и олимпиад, в которых принимает участие, но признания у одноклассников это не получило.

Мурада начали травить задолго до того, как он признался об этом впервые своей маме. Сначала это были словесные издевки, а потом все стало серьезнее. Ольге Стариковой стало все ясно, когда сын пришел домой с ссадинами на лице. Сверстники начали бить парня и отбирать у него деньги.

— У них схема отработана. Вчетвером нападают сзади, двое прижимают к стене и вытягивают руки. Третий зажимает рот, а четвертый обшаривает карманы, — рассказывает Ольга Старикова.

Это не единственный способ издевательств, которые терпел ее сын. В 7-8 классах подростки стали приказывать Мураду делать непристойные вещи, а сами снимали это на камеру. Хулиганы несколько раз портили вещи мальчика. Снимали с него дорогой пиджак, пинали и валяли по полу прямо перед уроком. Когда ситуация вышла за стены школы, директор и учителя начали все отрицать, а родители хулиганов и вовсе заверили, что мальчик все придумал. На защиту чести себя и своего сына Ольге пришлось потратить немалые деньги. Она наняла юриста и обратилась в полицию.

Мурада Старикова несколько лет травили в школе Фото: vk.com

Но и на этом история не закончилась. Едва в СМИ все утихло, а полиция в декабре 2019 года завершила разбирательство, эти же хулиганы в феврале 2020 года снова подловили и избили Мурада. Более того, Ольга Старикова считает, что травля продолжается и со стороны педагогов.

— Ранее, когда в школу приезжал консул Германии, Мурад всегда принимал участие во встречах с ним как призер предметной олимпиады. В этот раз его не приглашали, ссылаясь на то, что программа уже сформирована.

Негласно по умолчанию дают понять, что зря его мама посмела это болото разворошить

, — рассказывает взволнованная женщина.

К счастью, уже в этом году Мурад заканчивает 11-й класс. После сдачи ЕГЭ мальчик мечтает уехать учиться в Германию, а если не получится, поедет в Казань или Екатеринбург. Одно ясно точно – в родной Уфе, которая принесла ему так много стресса и боли, он точно не останется.

Один в поле воин

Стоит вспомнить еще одну громкую историю, которая произошла в декабре 2019 года в Нефтекамске. Восьмилетний мальчик перевелся во второй класс посреди учебного года. Будучи новеньким, он решил не дружить со сверстниками, а начал активно проявлять агрессию, бить, пинать и терроризировать одноклассников.

Родители запуганных детей просили исключить ребенка из школы, но педсовет разводил руками: мол, за поведение не выгоняют, да и успеваемость у мальчика неплохая. Тогда родители пошли на крайние меры и устроили пикет перед входом в школу.

Как рассказала Медиакорсети одна из мам ребенка, которого травил хулиган, юного дебошира все-таки перевели в другую школу.

— Сейчас у нас в классе все спокойно. После этого конфликта он попал в больницу, кажется, ему вырезали аппендицит, а после больничного он уже не приходил в нашу школу. Наверное, родители все поняли, пообщались с психологами и решили дать ребенку шанс начать все с чистого листа, — рассказывает Гузель.

Проблема буллинга в республике актуальна до сих пор. Это доказывает недавняя история, произошедшая с юной талантливой уфимкой Анжеликой Лазаревой. 11-летняя девочка стала объектом травли два года назад, после того, как побывала на телепроекте «Ты супер!» на федеральном телеканале НТВ. В эфире показали, что девочка в своей семье является приемной. Это стало поводом для злых шуток и подколок сверстников. Одноклассники дразнили ее приемышем и сироткой.

При этом учителя ситуацию изменить не могут. Более того, во время совместного разговора с конфликтующими детьми и их родителями, социальный педагог, она же психолог, предложила девочке извиниться за то, что та раздражает обижающего ее мальчика. После выхода материала на Медиакорсети приемную маму Анжелики вызвали в школу и на повышенных тонах обвинили в том, что из-за нее опорочена честь учебного заведения.

Девочка блестяще выступила в проекте Фото: vk.com

— Я ждала извинений от этой семьи или от педагогов, но вместо этого школа ушла в глубокую оборону.

Они хотят обвинить во всем Анжелу, мол, она сама ударила того мальчика. А ничего, что моя девочка очень давно терпит издевки в свой адрес от него?

Одноклассники уже встали на защиту Анжелы. Нашли старые видео, где этот мальчик пинает других детей, доказывают, что он агрессивно себя ведет. Но вместо того, чтобы извиниться, администрация школы нам объявила войну, — взволнованным голосом рассказывает Анна Владимировна.

По данным министерства образования республики за 2019 год поступило 11 обращений, связанных с буллингом, в 2020 – пока всего одно. Но ведь это лишь официальная статистика. Реальные цифры куда больше, просто многие школы стараются не выносить сор из избы, либо родители пострадавших детей не могут достучаться до вышестоящих инстанций. Как, например, мама Анжелики Лазаревой, вынужденно обратившаяся к журналистам.

— Я не знаю, что мне делать сейчас. Единственный выход – обращаться в министерство образования, но там уже второй день начальства нет на месте, все время в разъездах. Личные приемы отменили из-за коронавируса. Я уверена, если отправлю письмо, оно просто потеряется, — жалуется в отчаянии женщина.

Начинается все с начальных классов

Изучив несколько показательных примеров, можно сделать вывод, что от буллинга нередко страдают талантливые дети, отличники. Неужели их достижения являются раздражающим фактором для других детей? А может быть, так проявляется зависть?

Кризисный психолог Светлана Гайнуллина уверена, что дети живут по своим законам, они мыслят категориями «свой», «чужой». При этом жертвой буллинга может оказаться как отличник, так и ребенок с низкой успеваемостью.

Чтобы не стать жертвой, ребенку нужно учиться психологической самообороне и коммуникации со сверстниками. Открытое отношение отличника к детям со средней или низкой успеваемостью в классе будет снижать для него риск оказаться в роли жертвы. Такое поведение формируется в семье.

Фото: pixabay.com

Психолог также считает, что деструктивное поведение зарождается еще в начальных классах. Не каждый ребенок, который хоть раз оказался в роли жертвы, решится все рассказать родителям. В стрессовых ситуациях его одолевают страх или чувство вины. Чтобы предотвратить плохие последствия, необходимо особое внимание учителей в школе.

— Большую роль играет активное участие классного руководителя в создании благоприятной атмосферы в учебном коллективе. Сплочение детей, формирование уважения и толерантного отношения друг к другу – залог профилактики этой проблемы. Если дети в начальных классах оказались в руках психологически грамотных классных руководителей, то они пронесут это с собой до окончания школы. И уровень средней успеваемости класса будет выше, — считает Светлана Гайнуллина.

Такого же мнения придерживается руководитель рабочей группы по профилактике буллинга в республике Лида Исаргакова.

— Психологи нам доказали, что буллинг зарождается в начальных классах, когда дети между собой не умеют коммуницировать.

Поэтому к решению этой проблемы должны быть готовы учителя начальных классов. Каждый педагог должен пройти курс повышения квалификации.

Если бы он умел за короткий срок определить состояние психологической атмосферы в классе, вовремя обсудил бы зарождающуюся проблему с родителями и психологами. А так стихийными какими-то мероприятиями ситуацию, наверное, не улучшить, — считает Лида Исаргакова.

«Получается, мы просто пинаем воздух»

Рабочая группа по борьбе с буллингом в школах появилась в Башкирии в марте 2019 года. В нее вошли представители Общественной палаты, министерства образования, психологи и психотерапевты. Тогда после мониторинга ситуации выяснилось, что 60% обучающихся хоть раз сталкивались с травлей, каждый 5-й становился объектом травли, 2% сами были агрессорами, а 35% – свидетелями. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

По словам детского омбудсмена, любые конфликты в школах должны решаться в связке «учитель-ребенок-родитель». При этом педагог должен руководить этим процессом.

— В любом случае каждый раз профессиональные требования мы можем предъявить только к учителю. Если родитель не исполняет должным образом свои обязанности и чего-то недопонимает, учительская функция — дать эти знания, разъяснить что-то родителю, либо привлечь к этой деятельности тех, кто по долгу службы должен этим заниматься, — отметила Милана Скоробогатова.

По долгу службы заниматься этим должны школьные психологи. К слову, статистка прошлого года гласит, что лишь 40% школ обеспечены квалифицированными специалистами. Довести эти цифры до 100% планировали к 2020 году, но, к сожалению, этого сделать так и не удалось. В министерстве образования республики нам сообщили, что на сегодняшний день только в 56% школ работают штатные психологи.

Фото: vladmadrid.ru

Руководитель временной рабочей группы, председатель комиссии Общественной палаты РБ Лида Исаргакова считает, что проблему не решить, пока в школах не начнут проводить профилактические мероприятия системно и регулярно. А для этого нужно внедрить инструкции в учебный план.

— Мы не понимаем, почему глава региона на форуме говорит, что у нас есть такая проблема, но руководители учебных заведений не внедряют профилактику в систему образований. Мы начали с изучения учебного плана в колледжах. Из 15 учебных заведений только в двух оказалась прописана тема буллинга и мобинга, действительно проведены педсоветы.

До конца марта мы посмотрим планы воспитательной работы в школах и классах. Если там не предусмотрено ничего, то мы получается просто пинаем воздух

, — отметила Лида Исаргакова.

По словам члена Общественной палаты, чтобы в корне истребить проблему буллинга, нужно разговаривать с детьми на эту тему не только в школе, но и во время каникул. Например, в летних лагерях, где ежегодно отдыхают по 50-60 тысяч детей в год.

— Что касается стационарных лагерей. Ни в одной программе я не увидела профилактику буллинга в них. Если в феврале глава региона говорит, что с этой проблемой надо бы поработать, почему руководители отделов образования игнорируют вопрос профилактики травли в детской подростковой среде? Из 21 дня пребывания в лагере достаточно позаниматься ее решением один день, чтобы масштаб проблемы стал гораздо меньше, — сказала Лида Исаргакова.

На детях подобный стресс оставляет отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Государственные органы могут бесконечно совещаться и выписывать новые положения по учебным планам или профилактическим мероприятиям, но пока взрослые не проникнутся душой к этой проблеме и не осознают ее масштаб, она не уйдет.

Учителем может работать только самоотверженный, наполненный любовью к детям человек. И он действительно должен переживать за психологическую атмосферу в классе. Родитель в свою очередь должен обращать внимание на настроение каждого ребенка и выстраивать доверительные отношения с ним. Надо понимать, что единственный школьный психолог на сотни детей физически не сможет выявить проблему на ранней стадии. Нельзя перекладывать ответственность друг на друга. Единственный выход – взять ее на себя.

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