В школе Башкирии родители второклассников хотят исключить новичка из-за его поведения

Ранее мы писали о том, что в Башкирии старшеклассники подбивали четвероклассницу на суицид. Информация об этом появилась на странице в социальной сети члена СПЧ при главе Башкирии. Женщина рассказала, что ее дочь учится в четвертом классе школы №45 в Уфе, и на протяжении некоторого времени ребенка запугивали, избивали, вымогали деньги и склоняли к самоубийству учащиеся старших классов, предположительно 7-8.