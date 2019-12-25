В школе Башкирии родители второклассников хотят исключить новичка из-за его поведения

Подробности сообщает ГТРК Башкортостан. По словам родителей учеников, новичок «терроризирует весь класс». Они отказываются отправлять детей на уроки и даже выходят с плакатами к зданию школы. По их словам, мальчик постоянно всех «бьет и пинает, ведет себя аморально». По словам матери мальчика, «на ее сына просто обрушилась настоящая травля». Конфликт в школе продолжается на протяжении более трех месяцев.
Известно, что 8-летний мальчик стал новеньким в школе и всего за несколько месяцев получил звание главного хулигана школы. Доказательством тому послужило видео драки, в которой один мальчик бьет другого и сильно кричит. При этом учителя стараются не вмешиваться в конфликт.
«Они просто смотрели и наблюдали за происходящим как со стороны», - рассказала мама одного из учеников Гузель Сулейманова.
Новичка после этого потребовали отстранить и перевести в другую школу. Его мама настаивает, что ее сын имеет право учиться, как и все дети.
«Несколько раз провожали его до дома, били палкой, оказывают на сына моральное давление…» - говорит она.
В руководстве школы сообщают, что уволить ученика из-за жалоб на его поведение – дело непедагогичное, поскольку у него неплохая успеваемость и он активный участник общественной жизни школы. Классный руководитель детей более недели находится в больнице из-за нервного срыва.
«Мы будем принимать другие психологические и педагогические подходы…Чтобы оптимально решить конфликт, в школе работает комиссия по делам несовершеннолетних. Сколько им потребуется времени – пока не известно. Вопрос требует деликатности, говорят педагоги. Однако родители школьников настроены решительно – и уже написали друг на друга заявление в прокуратуру», - заявил Рустам Уразаев, начальник Управления образования администрации г. Нефтекамска.
Ранее мы писали о том, что в Башкирии старшеклассники подбивали четвероклассницу на суицид. Информация об этом появилась на странице в социальной сети члена СПЧ при главе Башкирии. Женщина рассказала, что ее дочь учится в четвертом классе школы №45 в Уфе, и на протяжении некоторого времени ребенка запугивали, избивали, вымогали деньги и склоняли к самоубийству учащиеся старших классов, предположительно 7-8.