Подробности ЧП в Башкирии: Педагоги и мама девочки опровергли факт буллинга

- Никаких претензий к школе мама не предъявляет. Та информация, которая появилась в социальных сетях, не исходила от нее. По крайней мере, так она мне сказала, - утверждает Лида Исаргакова. - Никаких претензий к педагогическому составу школы у мамы нет. Она готова к тому, чтобы ребенок в школе доучился.