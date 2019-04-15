Подробности ЧП в Башкирии: Педагоги и мама девочки опровергли факт буллинга

Сегодня, 15 апреля, председатель комиссии Общественной палаты РБ Лида Исаргакова рассказала об итогах своей поездки в Нефтекамск, где 12 апреля произошло ЧП с пятиклассницей. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.
Напомним, как сообщил новостной канал Mash в Нефтекамске пыталась покончить с собой пятиклассница, которую на протяжении почти двух лет третировали одноклассники. По данным Mash, мама девочки призналась, что пыталась привлечь внимание школьных учителей к этой проблеме, но так и не дождалась от них реальной помощи.
- По этой ситуации давать полную оценку пока рано. Сегодня, 15 апреля, с 9 до 15.00 мы работали в Нефтекамске, все это время я общалась с людьми, - рассказала Лида Исаргакова.
По ее словам, мама девочки готовится сегодня забрать дочку из больницы. Завтра она придет в школу, чтобы вместе с педагогами решить, как поступить дальше. Скорее всего, девочка будет заканчивать текущий учебный год на домашнем обучении. Со своей стороны, школа готова предоставить все условия для обучения ребенка.
- Никаких претензий к школе мама не предъявляет. Та информация, которая появилась в социальных сетях, не исходила от нее. По крайней мере, так она мне сказала, - утверждает Лида Исаргакова. - Никаких претензий к педагогическому составу школы у мамы нет. Она готова к тому, чтобы ребенок в школе доучился.
При этом есть информация, что была коллективная жалоба со стороны родителей этого класса на поведение отдельных ребят и дисциплину в классе.
Лида Исаргакова побывала также и в школе, изучила документацию, пообщалась с педагогами и детьми и пришла к выводу, что конфликт ни одна из сторон усугублять не хочет.
- В принципе, конфликта по сути нет, - считает представитель Общественной палаты РБ. - Мама говорит, что она ни в коем случае не хотела классного руководителя ни задеть, ни обидеть. Она довольна тем, как классрук работает с классом.
Важная деталь: по словам взрослых, девочка учится не по прописке и ездит в школу на общественном транспорте. Ей предлагали перейти в школу поближе к дому, однако пятиклассница отказалась, сказала, что школа ей нравится.
С девочкой также всё нормально. Она открыта к общению, никаких следов депрессии нет.
- Девочка сегодня готова встретиться с любым одноклассником. Она хочет общаться, - поделилась впечатлениями Лида Исаргакова. - Пятиклассница на учете не состояла ни на школьном контроле, ни у психологов. То есть она не привлекала внимания ни одного из специалистов. У нее хорошее настроение.
После исследования ситуации Лида Исаргакова пришла к выводу, что никакого буллинга в школе нет. Возможно, сказались возрастные изменения.
- 5-ый класс – это переходный возраст, дети очень сильно нуждаются во внимании со стороны классного руководителя, психолога, родителей. Есть такие гиперактивные, с которыми тоже ведется дополнительная работа, - говорит она. - Чтобы понять причины происшествия, нужно дальше разговаривать с мамой, наблюдать за семьей, за отношениями в семье.
При этом мама не настроена комментировать ситуацию.
- У меня нет полномочий копать глубже. Мне нужно было выявить, был ли факт буллинга. Я выявила, что его нет. Есть какая-то другая, глубокая проблема, - считает общественница.
Известно, что в Нефтекамске также побывали сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка РБ.
Медиакорсеть следит за ситуацией.