«Это катастрофа!»: педагог из Уфы рассказала в Москве о навязывании башкирского языка

В конце минувшей недели в Москве в Федеральном институте развития образования (ФИРО) прошел круглый стол с участием представителей российских регионов в рамках финала Всероссийского мастер-класса учителей родного языка. Своего рода сенсацией на нем стали выступления представителей Башкирии и Татарстана, поделившихся проблемами, связанными c изучением государственных языков в их регионе. Обе выступавшие рассказали о «добровольно-принудительном» характере преподавания соответствующих предметов в школе.

От Башкирии выступила учитель истории уфимской школы № 69 Лариса Удинцева. По ее словам, на протяжении пяти лет в отдельно взятой школе педагоги вместе с родителями упорно отстаивали права детей на свободный выбор (или невыбор) таких учебных предметов, как государственный башкирский язык и история, культура и литература Башкирии. В итоге в преддверие нынешнего учебного года более трети учеников смогли воспользоваться этим правом, несмотря на противостояние администрации школы (кстати, об этом конфликте Медиакорсеть писала).

— Министерство образования не хочет заниматься этой проблемой, в результате может получиться, что отторжение государственного языка вследствие навязывания данного учебного предмета в школе может перерасти в стадию агрессивного отношения к нему. Даже те, кто хотел бы изучать данный предмет, на фоне происходящих негативных процессов откажутся от своего намерения, — отметила Лариса Удинцева.

При этом она обратила внимание собравшихся на необходимость четко разграничивать изучение государственного и родного языков и изложила негласную позицию представителей власти — во что бы то ни стало обеспечить обязательное изучение в школах государственного башкирского языка.

— В случае отказа от этого предмета родителям учеников сообщают, что они в таком случае должны обязательно изучать предмет «История, культура и литература Башкирии», а по факту на этих уроках происходит изучение башкирского языка, — сообщила участникам круглого стола Лариса Удинцева.

По ее словам, переломить ситуацию непосредственно в ее школе помогло обращение к члену федерального Совета по правам человека.

— Я историк и могу оперировать историческими фактами. Известно, что монголо-татары во время нашествия на Русь грабили население, но ни в коем случае не уничтожали церковь и язык. Но почему же сегодня мы ведем себя хуже невежественных кочевников? — задала она вопрос. — Неужели власти не понимают, что таким образом, принуждая детей к изучению государственного башкирского языка и вызывая у них неприязнь к данному предмету, они вовсе не укрепляют межнациональное согласие, а, наоборот, раздувают огонь, из которого могут разгореться конфликты?..

По неподтвержденной официально информации, в мероприятии участвовали другие делегаты из Башкирии, которые попытались преподнести ситуацию с изучением национальных языков как вполне благополучную, однако после выступления Удинцевой, которая приехала на круглый стол по своей инициативе, это было уже бессмысленно.

Примечательно, что следом за ней выступила представительница Татарстана Татьяна Череватая, представившаяся мамой школьника и рассказавшая о таких же перегибах с изучением государственного татарского языка в своем регионе. По ее словам, ситуация порой доходила до того, что родителям учеников, отказывавшихся от изучения данного предмета, педагоги даже заявляли, чтобы они уезжали из региона.

Тему также поддержала директор Центра национальных проблем образования ФИРО Ольга Артеменко, которая отметила, что проблемы с изучением государственных национальных и родных языков, судя по печальному опыту Башкирии и Татарстана, возникают там, где ранее местные власти решили насильно добиваться их поголовного знания. Ее слова косвенно подтвердили представители других российских регионов, рассказавшие, что у них ничего подобного никогда не было. Только представитель Крыма призналась, что переживала подобное во времена, когда регион входил в состав Украины.

Будет ли для уфимской учительницы ее выступление в Москве иметь какие-либо последствия и встретит ли ее поступок поддержку у земляков, видимо, покажет время. Так или иначе, но в ее выступлении промелькнула фраза о том, что она ощущает на себе давление со стороны чиновников.

Примечательно, что материалы с круглого стола почти сразу были опубликованы в соцсетях в сообществе «Родительское собрание Татарстана», но в Башкирии эти материалы пока нигде в открытом доступе никто не разместил.