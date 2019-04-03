Языковой барьер: Директор школы в Уфе может быть уволен за «перегибы»

— Раньше было как? Разослали приказы по школам ввести такие-то новые предметы, сократив основные, администрация школы берет под козырек и выполняет всё в точности, даже если приказы «сверху» нарушают закон. А сейчас такое уже не во всех школах проходит, — говорит Галина Лучкина. — Родители знают, что есть обязательные предметы, а есть по выбору, что можно взять дополнительные часы на математику, физику или английский, а можно эти часы употребить на башкирский язык или изучать культуру Башкортостана — по закону именно так. Предмет «Государственный башкирский язык» должен преподаваться по выбору родителей, так написано в законе. Это не альтернатива — когда директор школы сообщает, что если не «Государственный башкирский язык», то нужно обязательно выбрать КЛБ и т. д. А вот учителя, как правило, покорно плывут по течению. Поэтому прецедент со школьной учительницей, которая не побоялась идти против мощного школьного течения, конечно, впечатляет. Это для многих должно стать примером.