Языковой барьер: Директор школы в Уфе может быть уволен за «перегибы»

Posted 3 апреля 2019,, 10:14
Published 3 апреля 2019,, 10:14
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Надо отдать должное сотрудникам школы №69, они не стали «выносить сор из избы». Однако оставить в тайне подобную новость, которая стала в последние дни одной из самых обсуждаемых среди уфимских учителей, оказалось трудно. Мы решили узнать о случившемся от непосредственных участников событий.
Как оказалось, столь эпичной развязке событий предшествовал личный прием граждан членами СПЧ, на котором побывала учительница истории из школы № 69 Лариса Владимировна Удинцева. Она попросила московских экспертов рассудить, кто же прав в ситуации, сложившейся в школе.
— Мы долго разговаривали, меня очень внимательно меня выслушала, задавали вопросы, а потом, видимо, решили разобраться в ситуации на месте, — рассказала Лариса Удинцева.
Личный прием в Конгресс-холле был 26 марта, а 28 марта представитель СПЧ приехал в школу № 69 вместе с и. о. министра образования Башкирии Айбулатом Хажиным. Они пригласили на беседу Ларису Удинцеву и директора учебного заведения Эльмира Мазитова.
— Я повторила то, о чем говорила на приеме, говорила примерно 30 минут. Потом слово дали директору, который заявил, что я не даю ему работать, что на меня уже подано 11 заявлений в полицию и прокуратуру, — рассказывает о той встрече Лариса Удинцева.
Выступление директора, видимо, произвело должное впечатление на высоких гостей.
В итоге, выслушав обоих «фигурантов», гости пришли к выводу. что директору стоит искать другую работу. Впрочем, позднее директору позволили доработать до конца текущего учебного года, чтобы он подписал аттестаты зрелости выпускникам, — то есть до июля.
«Не в правовом поле»
— Эльмир Амирович вел работу не в правовом поле, — поначалу кратко высказалась Лариса Владимировна о происшедшем, а потом добавила более емкое определение. — Он, по сути, терроризировал тех, кто не согласен с его методами работы и не разделяет его мнение.
Уговорить Ларису Владимировну рассказать подробности оказалось не так просто. Она не склонна распространяться о случившемся. Решающим аргументом стало то, что история противостояния с директором может стать поучительной для других людей, попавших в похожую ситуацию, помочь им справиться в случае конфликта с руководителем-самодуром.
Оказалось, что первопричиной конфликта в школе № 69 стало изучение башкирского языка в школе, в качестве учебного предмета под названием «Государственный башкирский язык». Именно на этом настаивал Эльмир Мазитов с самого первого дня своей работы в качестве директора.
— Это началось сразу, как только его назначили. Сначала мы подумали, что Эльмир Амирович так ведет себя под давлением чиновников из вышестоящих инстанций, и даже сочувствовали ему. Но потом поняли, что такова его собственная позиция, — рассказала Лариса Владимировна.
По ее словам, директор продолжал гнуть свою линию даже после того, как кардинально изменилось отношение к изучению башкирского языка на правительственном уровне. Представители госвласти уже заявляли кругом о том, что это не является обязательным, а школьники и их родители имеют право самостоятельно делать выбор: изучать или нет данный предмет. А тем временем на педсоветах в школе №69 директор ставил вопрос иначе: в учебных планах, однозначно, должны быть такие предметы, как «государственный башкирский язык» или «культура и литература Башкортостана» (КЛБ).
Спор по поводу добровольно-принудительного изучения стал отправной точкой конфликта, дошедшего в итоге до СПЧ. Аргументы о том, что родители тоже смотрят телевизор и читают новости и хотят, чтобы им предоставляли право выбора в вопросах изучения родных языков, руководство школы не воспринимало. Классным руководителям приходилось, что называется, всеми правдами и неправдами на родительских собраниях уговаривать родителей подписывать согласие на изучение башкирского языка или КЛБ.
Уточним, что дело происходило в 2018 году практически в центре Уфы, всего в нескольких кварталах от здания столичного Управления образования. Невольно задаешься вопросом: что же могло быть в школах на периферии?
…Но вернемся к нашей истории. Поскольку Лариса Владимировна не захотела распространяться о деталях скандальной истории, нам пришлось уточнять подробности при помощи других очевидцев происшедшего — учителей и родителей, которые поделились фактурой на условиях анонимности.
— Постепенно коллектив разделился на два лагеря: приближенные директора и те, кто сопротивлялся административному давлению, — рассказали они. — Ларисе Владимировне и ее классу при этом доставалось больше всех.
Судя по всему, при этом тема башкирского языка уже перестала быть главной. На первое место вышли взаимные претензии обеих сторон.
Это война
Сегодня уже точно можно сказать, что ни одно из 11 заявлений, которые, по словам директора, были поданы на Ларису Удинцеву в правоохранительные органы, так и не закончилось какими-либо санкциями в отношении учительницы, что говорит само за себя. Кстати, заявления касались не только Ларисы Владимировны, но и членов родительского комитета ее класса.
К примеру, не так давно директор школы написал заявление в полицию о том, что председатель родительского комитета класса, которым руководит Удинцева, устроил саботаж уроков. Основанием для такого обращения стало то, что в последний день учебы перед каникулами около половины учеников не пришли на занятия. При этом практически у всех отсутствовавших ребят были уважительные причины: грипп, поездка на соревнования или семейные обстоятельства. А несколько учеников уехали представлять республику на конкурсе в Санкт-Петербурге.
А последний инцидент стал и того краше, он произошел буквально в канун приезда в школу представителя СПЧ и министра. В тот день на педсовете вновь зашла речь о включении в учебные планы башкирского языка и КЛБ.
— Когда мы стали настаивать на том, что родители имеют право сами принимать такое решение, как это, собственно, и положено по закону, Эльмир Амирович отреагировал очень странно. Он нажал тревожную кнопку и вызвал наряд полиции, — рассказали Медиакорсети учителя, присутствовавшие на том совещании. — Работники школы потом рассказывали, как полицейские отчитывали директора в коридоре за то, что их вызвали без причины.
После знакомства с такими «чудачествами» директора стало более-менее понятно, почему эксперты потребовали его увольнения.
Мы решили поинтересоваться мнением самого Эльмира Мазитова о происшедшем. Однако он отказался отвечать на вопросы, сообщив, что всеми вопросами взаимодействия со СМИ занимается городское управление образования.
Такая реакция директора не удивила. Именно так он ответил и пару месяцев назад, когда 69-я школа тоже попала в эпицентр резонансной истории. Напомним, тогда на уроке физкультуры девятиклассников отправили чистить снег. В истории с уборкой снега «под раздачу» попали несколько классов, но возмутилась происшедшим только Лариса Удинцева.
— Я в тот момент вела урок к другом классе, обо всем узнала позднее, — говорит Лариса Владимировна.
По ее словам, дело вовсе не в том, что детей отправили чистить снег, по поводу чего больше всего спорили пользователи соцсетей. Против физических нагрузок никто не возражал. Главное — в отношении к ученикам, которые в тот день были совсем легко одеты, после чистки снега промокли и некоторые в итоге заболели. А через несколько дней им предстояло сдавать первый экзамен ОГЭ.
Эта ситуация красноречиво продемонстрировала потребительское отношение ряда наставников к детям.
«В насильно открытых глазах света нет»
Мы предложили экспертам высказаться по поводу происшедшего в школе № 69. При этом сторонники нашлись и у директора школы, и у его оппонентов.
Представитель регионального Комитета по защите прав школьников, общественный деятель Галина Лучкина считает, что для чиновников от образования наступили «интересные времена»: родители стали разбираться в законе, в учебных планах и ФГОС.
— Раньше было как? Разослали приказы по школам ввести такие-то новые предметы, сократив основные, администрация школы берет под козырек и выполняет всё в точности, даже если приказы «сверху» нарушают закон. А сейчас такое уже не во всех школах проходит, — говорит Галина Лучкина. — Родители знают, что есть обязательные предметы, а есть по выбору, что можно взять дополнительные часы на математику, физику или английский, а можно эти часы употребить на башкирский язык или изучать культуру Башкортостана — по закону именно так. Предмет «Государственный башкирский язык» должен преподаваться по выбору родителей, так написано в законе. Это не альтернатива — когда директор школы сообщает, что если не «Государственный башкирский язык», то нужно обязательно выбрать КЛБ и т. д. А вот учителя, как правило, покорно плывут по течению. Поэтому прецедент со школьной учительницей, которая не побоялась идти против мощного школьного течения, конечно, впечатляет. Это для многих должно стать примером.
Ученый, кандидат социологических наук Ильгиз Султанмуратов считает, что не стоит спешить с обвинениями в адрес директора школы Эльмира Мазитова.
— Я не сомневаюсь, что член СПЧ вник в ситуацию. Скорее всего, там директор, действительно, допустил «перегиб», если можно так выразиться, но я бы не стал искать в этом злой умысел. Возможно, человек просто заблуждался по-своему, — поделился мнением Ильгиз Султанмуратов. — В целом же могу сказать, что современная система образования, к сожалению, не справляется с задачей сохранения родных языков и культуры. Надо искать новые методы, об этом говорят и врио главы республики Радий Хабиров, и представители Министерства образования РБ, которые понимают эту задачу и ищут новые методы — например, это может быть погружение в языковую среду. А от «добровольно-принудительного» обучения, конечно, следует отказаться. Это неправильно и нарушает права человека. У башкир есть поговорка «В насильно открытых глазах света нет», она подходит к этой ситуации.
Несколько иной точки зрения придерживается председатель Координационного совета общественных организаций по наблюдению за выполнением Госпрограммы «Сохранение и развитие гос.языков РБ и языков народов РБ» Тимур Мухтаров.
— Я считаю, что учителя были в этом случае не правы, — заявил он Медиакорсети. — По моему глубокому убеждению, каждый коренной народ на своей территории при использовании своего родного языка имеет полное право быть понятым людьми других культур. Государство обязано гарантировать это право, обеспечив изучение всеми этническим группами, проживающим вместе с коренным народом, языка этого народа. В том числе и через систему среднего образования. Кстати, 2019 год — это Международный год языков коренных народов.
Писатель, член Союза писателей и кинематографистов России и Башкортостана Зухра Буракаева тоже вступилась за директора.
— Мне кажется, настала пора решать такие проблемы цивилизованным путем. Все помнят историю с якутской национальной гимназией «Айыы Кыhата», где отказывались принимать русскозычных детей на учебу, — сказала она. — Сейчас родители стали очень активны — и в этом есть и свою плюсы, и свои минусы.
Иногда учеба в школе для некоторых родителей превращается в поле боя. Я сама — мать троих детей и всегда принимаю сторону учителя или директора, понимая, насколько им сложно работать с таким количеством родителей, многие из которых изначально (это обычно видно уже на первом родительском собрании) настроены достаточно необъективно и агрессивно.
Я уверена, что директор школы № 69 это делал из благих побуждений. Вряд ли директор школы Эльмир Мазитов специально выстраивал скандальную ситуацию. Подумайте сами — в чем может быть его корыстный интерес? Ему за это доплачивают? Или ему нужен был скандал? Конечно, нет. Надеюсь, в Министерстве образования РБ разберутся с этой ситуацией. Языковой вопрос — это тонкий национальный вопрос. Новое руководство республики сейчас как можно деликатней решает все проблемы, которые превратились при Хамитове в снежный ком.
Председатель Исполкома Всемирного Курултая башкир Данир Гайнуллин уверен, что не стоит заострять внимание на подобных инцидентах. Тем более, что «перегибы» бывают разные.
— К нам поступают жалобы от родителей детей, желающих изучать башкирский язык, о том, что учителя, наоборот, уговаривают их выбрать другой предмет, поскольку в классе набирается слишком маленькая группа таких детей. Такие сигналы поступали как из Уфы, так и их районов, — сообщил Данир Гайнуллин.
— Моя позиция такова: нужно относиться к изучению языка и культуры, прежде всего, как к новым знаниям, помогающим понять другую культуру и другой народ. К примеру, моя дочка изучает русский, английский, башкирский и китайский языки, и хочет еще изучать испанский. Я недавно общался с таджиками, приехавшими к нам на учебу, и был приятно удивлен, что они знают, кто такой Урал-батыр, знакомы со стихами башкирских авторов. В ХХI веке такое отношение к знаниям должно быть нормой.
Константин Кузнецов, координатор сообщества «Русская Башкирия» в соцсети «ВКонтакте», обратил внимание на другой аспект проблемы.
— Данная история не исключение, она идёт в череде похожих, когда родителям отказывали в выборе программы изучения языка. И причина у всех одна — это ложное представление о том, что язык, который указан государственным в регионе, должен изучаться в обязательном порядке. Но ни из Конституции РФ, ни из законов об образовании РБ и РФ, ни из международной практики это не следует, — сказал общественник. — Изучение регионального языка — это всегда право, но не обязанность. В свою очередь башкирские национальные активисты в последние годы вовсе утратили связь с реальностью, и риторика про «коренных» и «некоренных», которой они пытаются обосновать необходимость для двух третей населения региона изучать башкирский язык, вызывает отторжение. Это не тот фундамент, на котором можно построить добрососедские отношения.
Юрист и правозащитница Эльза Маулимшина рассказала, что в классе ее дочки в лицее трое детей изучают башкирский язык, как родной, остальные занимаются русским языком. Но на будущий год Эльза с дочкой вместе хотели бы выбрать для изучения в качестве родного татарский язык. А если его в учебном заведении не предложат, то выберут башкирский. Что же касается ситуации в школе № 69, то Эльза Маулимшина как юрист считает: давление на родителей и детей при выборе предметов противозаконно.
— Родители имеют право самостоятельно определяться в этих моментах с учетом потребностей своих детей в изучении того или иного языка в качестве родного, — пояснила юрист. — Родителям необходимо оформить заявление о выборе для изучения того языка, какой они посчитают необходимым с учетом потребностей ребенка. Если возник конфликт на стадии принятия классным руководителем такого заявления от родителей, то есть, когда родителей заставляют переписать заявление либо уже написанное заявление «теряется», необходимо составить этот документ в двух экземплярах и отнести его на регистрацию в канцелярию школы с обязательным получением входящего штампа на втором экземпляре. Можно также отправить скан заявления на электронную почту школы с дублированием заказным письмом с уведомлением. В дальнейшем, если конфликт не исчерпается, родители могут обратиться в районную прокуратуру с жалобой на принуждении в выборе родного языка, а также обратиться с соответствующей жалобой в районный отдел образования и в Министерство образования РБ.
Вместо послесловия
Очень не хотелось бы, чтобы данная история обросла гневными комментариями, связанными с изучением башкирского языка в школах. Этот эпизод в эпопее о противостоянии педагогов, конечно, сыграл свою роль, став камнем преткновения, но вряд ли стоит считать его основной причиной конфликта. Ею является, скорее, некий психологический барьер, помешавший участникам описанных событий достичь взаимопонимания и достойно выйти из сложной ситуации, проявив взаимное уважение.
Наверняка решающую роль в увольнении директора школы № 69 сыграли вовсе не «перегибы» с башкирским языком, а личные качества всех участников истории. Поэтому согласимся с экспертами в том, что стоит подождать развития ситуации.
Кстати, когда материал был готов, учителя с активной жизненной позицией сообщили, что ожидают продолжения репрессий в отношении себя.
Мы надеемся, что этого не произойдет, и обещаем следить за развитием событий.