Верховный суд Башкирии оставил без изменений арест мэра Давлеканова

Верховный суд Башкирии оставил без изменений арест мэра Давлеканова
Верховный суд Башкирии оставил без изменений арест мэра Давлеканова
Вчера, 20:00ОбществоЭлина СайфрановаФото: соцсети Вячеслава Гапоненко
Сообщения об аресте Вячеслава Гапоненко по обвинению в превышении должностных полномочий. появились 13 июля.

Верховный суд Башкирии оставил в силе арест мэра Давлеканова Вячеслава Гапоненко до 30 августа 2022 года. Как отмечает пресс-служба суда, мужчине предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Напомним, что Вячеслава Гапоненко задержали сотрудники ФСБ еще 13 июля по обвинению, связанном с установкой очистки воды за 89 миллионов рублей. По версии следователей, мэр Гапоненко был уведомлен в том, что подрядчик решил не придерживаться изначально принятой и согласованной проектно-сметной документации по строительству объекта, но корректировать ее не стал и проигнорировал необходимость провести экспертизу уже после того как вышеуказанные изменения были внесены.

Так, Советский райсуд Уфы 9 июля избрал меру пресечения в виде заключения Вячеслава Гапоненко под стражу до 30 августа этого года. Отметим, на кадрах с задержания сотрудников ФСБ мэр города встретил спокойно.

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