Верховный суд Башкирии оставил без изменений арест мэра Давлеканова

Напомним, что Вячеслава Гапоненко задержали сотрудники ФСБ еще 13 июля по обвинению, связанном с установкой очистки воды за 89 миллионов рублей. По версии следователей, мэр Гапоненко был уведомлен в том, что подрядчик решил не придерживаться изначально принятой и согласованной проектно-сметной документации по строительству объекта, но корректировать ее не стал и проигнорировал необходимость провести экспертизу уже после того как вышеуказанные изменения были внесены.