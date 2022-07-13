Мэра Давлеканово Гапоненко арестовали по делу об очистке воды за 89 млн рублей

Мэра Давлеканово Гапоненко арестовали по делу об очистке воды за 89 млн рублей
Мэра Давлеканово Гапоненко арестовали по делу об очистке воды за 89 млн рублей
Вчера, 17:16ОбществоИрина ДеревянчукФото: соцсети Вячеслава Гапоненко
Вячеслава Гапоненко поместили под стражу, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии 13 июля.

Очередная громкая история с участием больших чиновников произошла в Башкирии. На этот раз в центре внимания оказался мэр города Давлеканово Вячеслав Гапоненко. Известно, что преступление в котором чиновника подозревают следователи отдела по расследованию особо важных преступлений, выявили сотрудники ФСБ.

Подозревают Гапоненко в превышении должностных полномочий, связанном с установкой системы очистки воды в рамках нацпроекта «Экология». По версии следователей Гапоненко было известно, что подрядчик решил не придерживаться изначально принятой и согласованной проектно-сметной документации по строительству объекта, но корректировать ее не стал и проигнорировал необходимость провести экспертизу уже после того как вышеуказанные изменения были внесены. Сообщают в пресс-службе и о ряде других нарушений в которых подозревают мэра Гапоненко.

По сообщению СК Башкирии Гапоненко действовал без разрешения на строительство и даже не поставил в известность о старте строительства Госкомитет по жилищному и строительному надзору. А вот местами ложные акты о приемке выполненных работ и их стоимости Гапоненко по версии правоохранителей подписал, чем безо всяких на то оснований обогатил подрядчика на сумму около 89 млн рублей.

Рассказали в пресс-службе следкома и о социально важных последствиях действий Гапоненко. Из-за них система очистки воды в городе так и не заработала, а качество воды не соответствует санитарным требованиям и нормам. Известно, что чиновник частично признал свою вину.

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