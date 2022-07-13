Появилось видео на котором к мэру города Давлеканово домой пришли сотрудники ФСБ

Появилось видео на котором к мэру города Давлеканово домой пришли сотрудники ФСБ
Появилось видео на котором к мэру города Давлеканово домой пришли сотрудники ФСБ
Вчера, 18:46ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Вячеслав Гапоненко встретил сотрудников ФСБ весьма спокойно.

Сегодня стало известно о задержании мэра башкирского города Давлеканово Вячеслава Гапоненко оперативниками ФСБ. Произошло это, по сообщению местных СМИ, еще на прошлой неделе, а точнее в конце рабочей недели. Сегодня же Гапоненко уже предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, которые по версии следствия тот превысил в ходе строительства системы очистки воды в городе.

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Кроме того пресс-служба Следкома Башкирии сообщила и о том, что Гапоненко уже частично признал вину во вменяемых ему деяниях.

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