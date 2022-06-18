В России торговые центры становятся все менее востребованными

Итоги второго квартала аналитики еще не подводили, но тренд понятен уже сейчас. Пока прогнозируется продолжение тенденции передачи бизнеса локальным игрокам. Но в любом случае владельцам торговой недвижимости придется задуматься о пересборке концепций помещений. В частности, там, где высокая кредитная нагрузка, возможны и закрытие, и банкротство. В некоторых случаях обсуждается вопрос о перепрофилировании некоторых торговых площадей в складские центры, не исключено переделывание торговых площадей в жилую недвижимость.