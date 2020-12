«Я не жадный». В Уфе лидер грабителей, напавших на топ-менеджера УМПО, похвалил себя

Сегодня, 17 декабря, в Верховном суде Башкирии судья и присяжные заседатели ознакомились с протоколами очных ставок лидера преступной группы, обвиняемой в убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина, Фёдора Токарева с его молодыми подельниками.

Напомним суть этого резонансного дела. Заместитель коммерческого директора УМПО Юрий Яшин был найден мертвым в июле 2018 года. В его убийстве обвинили четверых уфимцев — Фёдора Токарева, а также Руслана Мингазова, Эрика Талипова и Альмира Хасанова. Позднее Токарев внезапно назвал в качестве заказчика преступления коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева, который являлся непосредственным руководителем убитого. Страсти по заказу: защита топ-менеджера УМПО в Уфе считает его дело сфабрикованным В минувший вторник, 15 декабря, в суде случилась сенсация — Фёдор Токарев по прошествии почти 2,5 лет после совершения преступления заявил, что отказывается от показаний, которые давал ранее на следствии. Он признался, что оговорил всех, кто теперь оказался вместе с ним на скамье подсудимых. После его выступления по ходатайству гособвинителей и адвокатов Сергея Евстафьева были зачитаны протоколы допросов, следственных экспериментов и очных ставок, проведенных в ходе следствия. Причина - наличие в них существенных противоречий тому, что Токарев говорит теперь. При этом от напоминания о его прежних показаниях теперь есть явная польза, ведь эти документы стали красноречивой характеристикой человека, чьи амбициозные поступки отразились на большом количестве судеб. «Они меня боялись» Протоколы зачитывались почти два полных судебных дня, ведь их набралось около трех десятков. На сегодня осталось ознакомиться с очными ставками, которые были проведены в ходе следствия между Токаревым и тремя его молодыми подельниками — Талиповым, Мингазовым и Хасановым. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Очные ставки проходили в конце ноября 2019 года. Их протоколы зачитывали адвокаты каждого из молодых подсудимых, чтобы потом сразу задать Токареву свои вопросы. В ходе очных ставок Токарев пересказывал свою тогдашнюю версию нападения на Юрия Яшина. В ней фигурировали электрошокер в руках Руслана Мингазова, приобретение Эриком Талиповым зеленой «десятки» на средства от предоплаты, якобы полученной Токаревым от Евстафьева за убийство Яшина, а также обвинение Альмира Хасанова в том, что задушил избитую жертву пластиковой стяжкой. Теперь же, в суде, Токарев говорил, что не подтверждает своих тогдашних показаний. Сейчас он настаивает, что Мингазов не применял шокер к Яшину, Талипов купил автомобиль для развития своего бизнеса и выполнения заказов в автохимчистке, а Яшин, оказывается, еще был жив, когда грабители привезли его к речному порту в багажнике «Тойоты», и Токареву пришлось самому придушить его. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru — С какой целью вы решили ранее оговорить ваших подельников? — спросила Токарева гособвинитель Мария Карачурина. — Я уже отвечал на этот вопрос: хотел снизить степень своей вины, — сказал без тени волнения подсудимый. «Он был как бешеный». В Уфе изучили жуткие подробности убийства топ-менеджера УМПО — Как так получилось, что в ноябре 2019 года вы говорили одно, а в июле 2018 года, сразу после совершения преступления, — совсем другое? (В ходе первых допросов и следственных экспериментов Токарев описывал, как Мингазов «вырубил» Яшина шокером, а Хасанов хладнокровно прикончил стонавшую в багажнике жертву. — ред.), — продолжила настаивать представительница гособвинения. В июле я их просто оговаривал. На тот момент много чего произошло, я был в шоке. А потом, когда прошло время, вспомнил, как было. Я их не оговаривал, я просто вспомнил, попытался объяснить мотивы своего поведения подсудимый. — Почему Мингазов, Талипов и Хасанов вам подчинялись? Может быть, они вас боялись? — спросил представитель потерпевших, адвокат Константин Каратанов. — Скорее всего, да, боялись. Ведь я старше их и больше по габаритам, — пожал плечами Токарев. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru — А почему вы позвали с собой на преступление четверых? Ведь с ограблением вполне могли бы справиться и двое, и добычу не пришлось бы делить на четверых, — таким вопросом задалась Мария Карачурина. — А я не жадный, — усмехнулся впервые за долгое время Токарев. Что из всего этого является правдой, предстоит разобраться присяжным. После услышанного создалось устойчивое впечатление: нынешние признания Токарева соответствуют его жизненному принципу, который уже не раз формулировался в ходе судебного процесса: «Решил понтануться». Можно предположить, что именно этим он и руководствовался, решив взять на себя вину за убийство Яшина и прочие криминальные проступки их криминального квартета. Возможно, после суда, в заключении, такой благородный, с точки зрения криминалитета, поступок Токареву даже зачтется. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Последний протокол его допроса в ходе следствия — от 10 декабря 2019 года — зачитал адвокат Сергея Евстафьева Павел Киселёв. Среди прочих уже звучавших ранее фантазий Токарева там прозвучала душещипательная история о том, как он пожертвовал собой ради своей сожительницы Ольги Бажиной и её отца. Токарев тогда рассказал, как якобы после получения от Евстафьева заказа на убийство Яшина он пытался отказаться от предложения. Однако «заказчик» заставил его согласиться, угрожая, что расскажет своему подчиненному Николаю Ивановичу Ахмаметьеву, что Токарев не имеет никакого отношения к ФСБ, или даже вообще уволит того с работы, если его зять будет упрямиться. В суде по убийству топ-менеджера УМПО допросили ключевого свидетеля обвинения Прослушав всё это сегодня, Токарев вновь заявил, что не подтверждает прежних показаний и просто их выдумал. Отвечая на вопрос Константина Каратанова о том, зачем он рассказал Талипову, что состоял в интимных отношениях с женой Яшина, Токарев тоже за словом в карман не полез. Я хотел показать, что, действительно, провел большую подготовительную работу перед преступлением, хотел доказать, что владею ситуацией. Но на самом деле я не был с ней знаком, пояснил подсудимый. «Это затрудняет доступ к правосудию» Уже в отсутствие присяжных возник нешуточный спор между адвокатами Евстафьева и гособвинителями. Адвокаты выступили с ходатайством приобщить к материалам дела результаты почерковедческой экспертизы рукописных надписей, имевшихся на том самом «подмётном письме», с помощью которого Токарев надеялся спровоцировать конфликт между Сергеем Евстафьевым и его заместителем Юрием Яшиным. Photo: фото предоставлено адвокатами С.В.Евстафьева Mkset.ru Напомним, в письме, адресованном руководителю регионального управления ФСБ, сообщалось о неких злоупотреблениях Евстафьева, а под текстом стояла подпись Яшина. Проверка, проведенная службой безопасности УМПО по настоянию Евстафьева в 2017 году, доказала: письмо является грубой подделкой. Тем не менее на основании показаний Токарева Евстафьеву вменялись в вину изготовление данного письма и передача его Токареву с непонятной целью. Так или иначе, но в ходе судебного процесса многие свидетели не раз подтвердили: в реальности (а не в фантазиях Токарева) на взаимоотношения Евстафьева и Яшина появление этого фальшивого доноса не повлияло. К слову, адвокаты просили провести почерковедческую экспертизу этого письма еще на стадии следствия, однако получили ответ: эксперты не располагают необходимыми для этого техническими возможностями. Поэтому экспертиза была проведена позднее силами защиты Евстафьева. Эксперт сравнил изображение письма с образцами почерков Федора Токарева, Сергея Евстафьева, Ольги Бажиной Николая Ахмаметьева и экс-руководителя службы безопасности УМПО Олега Овчинникова. Таким образом эксперт, имеющий 37 лет профессионального стажа, пришел к выводу, что подпись Яшина, а также рукописные пометки на штампах в письме принадлежат руке Токарева. Гособвинители попытались возразить против признания результатов данной экспертизы допустимым доказательством, заявив, что не доверяют проводившей её за деньги коммерческой фирме, и потребовали сделать повторную экспертизу в госучреждении. В ответ адвокаты сообщили: такая попытка в ходе следствия была предпринята, однако она явно была саботирована следователем. Более того: адвокаты даже показали судье переписку эксперта со следователем Алексеевым. Когда эксперт попросил предоставить ему для сравнения образец письма лучшего качества, следователь отправил не его копию в электронном виде, а фотографию экрана телефона, на котором едва просматривалось изображение. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru В ответ на ходатайство гособвинителей о проведении повторной экспертизы данного письма и образцов подписей адвокат Иван Данилин напомнил спор, случившийся в суде накануне, когда обсуждался вопрос о том, что Токарев не мог в сентябре 2017 года ездить на автомобиле «Хаммер», который купил только в конце октября. Вчера вы настаивали, что в изучении этого вопроса нет необходимости, поскольку Токарев сам признал: ездил на разных автомобилях марки «Хаммер». Сегодня, когда вы ходатайствуете о проведении повторной экспертизы письма и образцов подписей, мы можем предъявить вам похожие возражения: Токарев уже признался, что сам изготовил это письмо. Тогда в чем же смысл проведения данной экспертизы, которая наверняка займет не один месяц? Мы считаем это попыткой затянуть процесс, что затрудняет доступ к правосудию нашего подзащитного Сергея Васильевича Евстафьева, который уже более двух с половиной лет находится в заключении по надуманному обвинению, заявил адвокат Данилин. «Решил понтануться». В Уфе уличили во лжи главу шайки, напавшей на топ-менеджера УМПО Судья взял паузу для принятия решения по ходатайству гособвинения о проведении повторной экспертизы письма и образцов подписей фигурантов дела. По этой причине запланированный на сегодня допрос Сергея Евстафьева также отложен до вторника, 22 декабря. Кстати, на этот же день запланирован допрос следователя Алексеева, вопросы к которому с каждым днем добавляются.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter