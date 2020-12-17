«Я не жадный». В Уфе лидер грабителей, напавших на топ-менеджера УМПО, похвалил себя

Напомним, в письме, адресованном руководителю регионального управления ФСБ, сообщалось о неких злоупотреблениях Евстафьева, а под текстом стояла подпись Яшина. Проверка, проведенная службой безопасности УМПО по настоянию Евстафьева в 2017 году, доказала: письмо является грубой подделкой. Тем не менее на основании показаний Токарева Евстафьеву вменялись в вину изготовление данного письма и передача его Токареву с непонятной целью. Так или иначе, но в ходе судебного процесса многие свидетели не раз подтвердили: в реальности (а не в фантазиях Токарева) на взаимоотношения Евстафьева и Яшина появление этого фальшивого доноса не повлияло.