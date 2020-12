«Решил понтануться». В Уфе уличили во лжи главу шайки, напавшей на топ-менеджера УМПО

Сегодня, 16 декабря, в Верховном суде Башкирии продолжился допрос Фёдора Токарева — лидера преступной группы, обвиняемой в убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина.

Напомним коротко суть этого резонансного дела. Заместитель коммерческого директора УМПО Юрий Яшин был найден мертвым в июле 2018 года. В его убийстве обвинили четверых уфимцев — Фёдора Токарева, а также Руслана Мингазова, Эрика Талипова и Альмира Хасанова. Позднее Токарев внезапно назвал в качестве заказчика преступления коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева, который являлся непосредственным руководителем убитого. Суд проходит с участием присяжных заседателей. Поскольку судья запретил фото и видеосъемку процесса, мы попросили иллюстрировать происходящее уфимскую художницу Наталью Якунину. «Я всех оговорил». В Уфе в суде по убийству топ-менеджера УМПО случилась сенсация Вчера в суде случилась сенсация — Фёдор Токарев по прошествии почти 2,5 лет после совершения преступления внезапно заявил, что отказывается от показаний, которые давал ранее на следствии. Он признался, что оговорил всех, кто теперь оказался вместе с ним на скамье подсудимых. Адвокаты и гособвинители попросили судью зачитать почти полностью все показания Токарева, записанные во время следствия, поскольку в них содержались существенные противоречия с его нынешним признанием. Но если в иных случаях, когда зачитывались прежние показания других подсудимых и свидетелей, стороны защиты и обвинения пытались извлечь из противоречий крупицы истины, то в случае с Токаревым всё было с точностью до наоборот. Фантазии, которыми он в изобилии потчевал следователей, теперь, после его признания, воспринимались как воплощенная ложь в наиболее циничном её проявлении. Однако всё это было бы смешно, если бы не закончилось так грустно и не сломало столько судеб. Красиво жить не запретишь Показания Токарева стоило бы распечатать и раздавать легковерным барышням в качестве памятки «С какими мужчинами не нужно связываться». Впрочем, легковерным бизнесменам и автолюбителям тоже будет не вредно с ними ознакомиться. Так, в показаниях от 3 апреля 2019 года Токарев подробно изложил свой большой путь от владельца ИП, занимавшегося продажей сим-карт и ремонтом сотовых телефонов, до искусного дельца, умудрившегося обманывать абсолютно всех, с кем сводила судьба. Судя по показаниям, его главную стезю в жизни определила работа в автосервисе и знакомство с неким московским агентством «Детективы Руси», активно использовавшим лазейки в законодательстве при продаже автомобилей, побывавших в ДТП. Если автовладельцы не вызывали ГИБДД, соответственно, их машины не попадали в базу страховых случаев и были по документам чисты. Ушлые коммерсанты выкупали их у пострадавших автомобилистов, ремонтировали, перекрашивали и продавали в несколько раз дороже. Промелькнула в показаниях Токарева и фраза «угнанные автомобили», позволяющая предположить, что и таким бизнесом он не гнушался. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Подсудимый не удержался и похвастался в суде, что зарабатывал в месяц от 400 тысяч до миллиона рублей. По его словам, в 2016 году он продал 40 таких автомобилей, в 2017 году — 70, в 2018 — 10. В 2015 году произошел неприятный инцидент с автомобилем, проданным жительнице Чечни, у нее возникли проблемы с постановкой машины на учет. Выяснение отношений с чеченцами потребовало дополнительных средств и нервов. После этой истории Токарев решил приобрести поддельный паспорт, чтобы в подобных ситуациях покупатели или продавцы автомобилей не могли его так легко найти. Фальшивые документы он купил в Москве — паспорт, водительские права, а также военный билет в порядке бонуса. Так он и стал Артёмом Владимировичем Неволиным. В сентябре 2016 года Фёдор-Артём познакомился с уфимкой Ириной, которая в январе на свою беду свела его с Ольгой Бажиной. В новой знакомой, которую даже на пятом десятке лет обеспечивал отец (в показаниях подсудимого есть такая фраза) — начальник отдела материально-технического снабжения УМПО Николай Иванович Ахмаметьев, Токарев безошибочно распознал легкую добычу и переключился на нее. Разумеется, он красиво ухаживал за Ольгой, засыпал комплиментами и т. д. По его словам, Ирина и Ольга даже сильно поругались по этой причине, но потом помирились. Ольга и Токарев вскоре стали жить вместе, и женщина решила познакомить его с родителями, предупредив, что отец у нее очень строгий и не потерпит нахлебников. Тогда-то в голову Токареву и пришла мысль представиться сотрудником ФСБ, работающим в автосервисе «под прикрытием». «Полюбила не того». В Уфе выслушали подругу главаря шайки, убившей топ-менеджера УМПО Пара довольно безоблачно проводила время примерно до осени 2017 года. Катались по городу, ходили по ресторанам, развлекались, ездили на отдых. Токарев тогда как раз сделал себе на плече татуировку в виду орла и щита с мечом. В суде он настаивал, что это изображение вовсе не является гербом ФСБ, и он его сделал «просто, потому что хотел». Осенью 2017 года Ольга Бажина разоблачила Токарева, случайно наткнувшись на его настоящий паспорт. Тогда он признался, что на самом деле вовсе не Артём Неволин и не имеет отношения к ФСБ. Но отцу Ольга об этом сообщать не стала — то ли боялась его гнева, то ли не хотела расстраивать. Это событие совпадает по времени с началом цепочки событий, завершившихся убийством Юрия Яшина и нынешним судом. «Отношу себя к воровской среде» Ранее мы уже подробно пересказывали историю появления подмётного письма на имя руководителя регионального управления ФСБ (с ошибкой в фамилии), написанного от имени Юрия Яшина, с обвинениями Сергея Евстафьева в неких злоупотреблениях. Сегодня эта история вновь несколько раз прозвучала в прежних показаниях Токарева. Сначала он говорил, что получил письмо от тестя — Николая Ахмаметьева, потом указывал на Сергея Евстафьева, который якобы прислал ему это письмо с просьбой показать Ахмаметьеву и таким образом скомпрометировать Яшина. Были и другие вариации. В суде по убийству топ-менеджера УМПО допросили ключевого свидетеля обвинения В итоге Токарев отрекся от них всех и признал, что изготовил данное письмо сам, желая спровоцировать конфликт между Евстафьевым и Яшиным. На вопрос о том, зачем ему это было нужно, Токарев ранее рассказывал, что «решил понтануться» перед сожительницей и ее родственниками. По поводу того, с какой целью он пытался разжечь вражду между незнакомыми ему людьми — Евстафьевым и Яшиным, Токарев в суде отвечать отказался. С тех же пор он начал слежку за Яшиным, видимо, почти сразу избрав его целью ограбления. Заигравшись в спецагента, он использовал при этом и GPS-маячки, и скрытые видеокамеры, и квадрокоптеры, и другие хитроумные способы, благо техническое навыки позволяли в них разбираться. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Потом в его голове созрел план ограбления. Но на следствии Токарев упорно твердил, что Евстафьев нанял его следить за Яшиным и собирать на него компромат. Среди 28 вариантов его показаний есть россказни о том, как его знакомил с Евстафьев тесть Николай Ахмаметьев. Когда же тот на очной ставке стал возражать против подобной «подставы», Токарев сразу заявил, что всё напутал и плохо помнит. Был период, когда он довольно продолжительное время твердил, что его познакомил с Евстафьевым некий криминальный авторитет, чье имя он не хочет называть, опасаясь за свою жизнь. Я сам отношу себя к воровской среде, поддерживаю отношения с криминальными авторитетами. Это помогало мне в бизнесе. В целях конспирации я представлялся им сотрудником ФСБ, даже по прошествии времени в этих словах угадывалась гордость, с какой Токарев нёс по жизни роль сотрудника спецслужб. Одна из его последних «конспирологических теорий» заключалась в том, что Юрий Яшин, будучи заместителем председателя торгово-закупочной комиссии, якобы собирал компромат на Евстафьева и шантажировал его, требуя деньги, за что, собственно, и поплатился жизнью. После убийства Яшина Токарев, согласно его старым показаниям, забрал у него из портфеля некую «папку с компроматом» и мобильник, чтобы передать их «заказчику», а точнее его таинственному представителю, с которым встретился в Сипайлово. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Теперь же, оказавшись на скамье подсудимых, Токарев уныло слушал прежние показания и пояснял, что большинство из них не подтверждает. Иногда для разнообразия он отвечал, что не помнит точно, как всё было, из-за большого количества времени, или же просто отказывался отвечать на вопросы. При этом он обмолвился, что версию причастности Сергея Евстафьева к совершенному убийству успел придумать заранее, еще до своего задержания и фактически уже начал её «претворять в реальность», сообщив тестю Николаю Ахмаметьеву перед отъездом с дачи (в канун задержания), что убил Яшина по заказу Сергея Васильевича. «Бесполезно отпираться» Надо отдать должное Токареву, многие свои версии он «конструировал» так лихо, что часть информации проверить было сложно. Но не невозможно. Так, сегодня на процессе немало времени ушло на выяснение подробностей о «Хаммере», на котором Токарев, по его словам, приезжал к заводоуправлению УМПО на встречу с Евстафьевым. Адвокат Павел Киселёв путем запросов выяснил, что этого не могло быть, потому что Токарев приобрел «Хаммер» в конце октября, а встреча с Евстафьевым, по его словам, происходила в сентябре. Токарев тут же нашёлся, что ответить, в очередной раз удивив присутствующих в суде находчивостью. Он заявил, что это был другой «Хаммер», который он брал на испытания у клиента. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Примерно такая же ситуация сложилась с двумя сотовыми телефонами, которые он якобы снабдил сим-картами и использовал для связи с Евстафьевым «по их делам». В суде уже выступал сотрудник компании, обслуживающей банкоматы, пояснявший, что в период времени, указанный Токаревым, ни один из единовременных платежей за мобильную связь, внесенных в указанный им банкомат, не составлял 2000 рублей. Токарев на следствии тут же пояснил, что, скорее всего, опять перепутал и вносил средств на счета «связных» мобильников другими способами. Описанная им хронология нападения на Яшина и его убийства, совершенных 20 июля, также со временем претерпевала изменения. То Токарев рассказывал, как его молодой подельник Руслан Мингазов применил электрошокер к Яшину, то говорил, что не видел этого своими глазами, а лишь слышал характерный треск. То он расписывал, как после неудачного налёта, уже пути к речному порту, заметил, как Мингазов и Хасанов, стоя коленями на заднем сиденьи, затягивали пластиковый хомут на шее стонавшей жертвы, то брал свои слова обратно, утверждая, что точно ничего не помнит. Жутко представить, что могло бы быть, если бы этот человек не признался в оговоре и продолжил лгать, сочиняя на ходу новые версии событий. В день его задержания произошел примечательный эпизод, напоминающий сцену из фильма «Тайны следствия». Токарева завели в кабинет, где допрашивали ничего не понимающего Сергея Евстафьева, и «спецагент» громко произнес, обращаясь к нему: «Сергей Васильевич, бесполезно отпираться». Евстафьев же повернулся и сообщил, что впервые его видит. К сожалению, эта «тайна следствия» пока осталась нераскрытой. Кто и для чего заводил Токарева в кабинет и на какую реакцию Евстафьева рассчитывали организаторы этого «шоу»? Обсуждать данный эпизод в присутствии присяжных было нельзя, поскольку такая информация, при всех её странностях, касается процедуры ведения следствия и не должна доводиться до присяжных, чтобы не повлиять на их объективность при вынесении вердикта. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru На процессе также снова прозвучала история о скриншотах переписки с Евстафьевым, которые Токарев якобы копировал с телефона и пересылал себе на почту. По его словам, уже после задержания он попросил знакомых «с воли» найти эти скриншоты в общей почте и собрать в отдельный почтовый ящик. Позднее был проведен следственный эксперимент, вызвавший накануне в суде столько вопросов у защиты Евстафьева. Напомним, запрос, сделанным адвокатом Павлом Киселёвым в ИВС Уфы дал потрясающий результат: в период, когда следователь в присутствии понятых якобы распечатывал скриншоты с «того самого» почтового ящика, у него не могло быть интернета, потому что его использование в условиях изолятора временного содержания в принципе запрещено. Разъяснения по этому поводу в ближайшее время должен дать следователь Алексеев, как раз и проводивший следственный эксперимент. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru И это далеко не все интригующие подробности из 28 (!) показаний Фёдора Токарева, данных им ранее на следствии и теперь изучаемых в суде. Кстати, между адвокатами и гособвинителями возник еще один любопытный спор по поводу двух совершенно идентичных (до последней запятой и орфографической ошибки) протоколов показаний Токарева, датированных 1 и 4 апреля 2019 года. Токарев не смог ничего пояснить по этому поводу. Скорее всего, это ошибка следователей, подшивших две одинаковых копии допросов к делу. Но тот факт, что они датированы разными датами, только добавляет еще больше вопросов к ним. Напомним, ранее по просьбе адвокатов были сделаны запросы в следком с просьбой предоставить часть вещдоков, которые были указаны в протоколе осмотра автомобиля Токарева, но отсутствовали в опечатанных конвертах. Вразумительных ответов на них так и не поступило. Завтра, 17 декабря, в суде должно завершиться изучение противоречий в более ранних показаниях Токарева, данных в ходе следствия. Ожидается, что после этого слово будет предоставлено Сергею Евстафьеву.

