«Решил понтануться». В Уфе уличили во лжи главу шайки, напавшей на топ-менеджера УМПО

Надо отдать должное Токареву, многие свои версии он «конструировал» так лихо, что часть информации проверить было сложно. Но не невозможно. Так, сегодня на процессе немало времени ушло на выяснение подробностей о «Хаммере», на котором Токарев, по его словам, приезжал к заводоуправлению УМПО на встречу с Евстафьевым. Адвокат Павел Киселёв путем запросов выяснил, что этого не могло быть, потому что Токарев приобрел «Хаммер» в конце октября, а встреча с Евстафьевым, по его словам, происходила в сентябре. Токарев тут же нашёлся, что ответить, в очередной раз удивив присутствующих в суде находчивостью. Он заявил, что это был другой «Хаммер», который он брал на испытания у клиента.