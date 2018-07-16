В Башкирии односельчане подарили многодетной вдове автомобиль

Добрая и поучительная история произошла в селе Пришиб Благоварского района Башкирии. О ней рассказали «Вести-Башкортостан».

Сельчане вскладчину купили автомобиль для многодетной женщины, которая два года назад лишилась мужа. К тому же у нее в семье есть ребенок-инвалид, которому требуются медицинские обследования в райцентре – селе Языково.

Диля Ахнафовна – педагог с 15-летним стажем, сама - добрейший человек. Вот уже два года воспитывает одна пятерых приемных детей. Ее дом расположен на окраине села, и к нему трудно добраться по дороге, поскольку на данном участке постоянно размыт грунт.

До остановки школьного автобуса также нужно идти почти два километра. А каждая поездка с мальчиком-инвалидом к врачам оборачивалась для семьи серьезной проблемой.