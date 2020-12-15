«Я всех оговорил». В Уфе в суде по убийству топ-менеджера УМПО случилась сенсация

— Конечно, сегодняшнее заседание вызвало шок, как у стороны защиты, так и, думаю, у обвинения и у самого суда. Мы не ожидали, что Токарев, который на протяжении двух с лишним лет постоянно врал, менял показания и оговаривал всех вокруг, вдруг сознается в этом. С другой стороны, вся наша работа вбыла направлена именно на то, чтобы у Токарева под гнетом всех исследованных доказательств и большого количества допрошенных свидетелей не оставалось иного выбора.