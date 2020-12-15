В Башкирии на строительство и обновление больниц направят более 2,5 млрд рублей

В Башкирии на строительство и обновление больниц направят более 2,5 млрд рублей

Вчера, 11:48ОбществоАнна КононоваPhoto: Facebook Андрей Назаров
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в соцсетях рассказал о расходах на здравоохранение. В начале следующего года республика планирует подключиться к программе модернизации первичного звена отечественной медицины и привлечь федеральные средства более 2,5 миллиардов рублей.

Несмотря на то, что бюджетные траты на здравоохранение растут из года в год, у нас в республике еще остается много больниц, в которых ни ремонт не делался десятки лет, ни медицинское оборудование не обновлялось со времён царя Гороха. Это, конечно, не дело, пишет Назаров.

В январе в России запускается программа «Модернизация первичного звена отечественной медицины». Республика планирует подключиться к ней. По словам Андрей Назарова, на строительство новых больницы, ФАПов, капремонт поликлиник, обновление медицинского оборудования и покупку машин скорой помощи из федерального бюджета собираются привлечь 2,5 миллиардов рублей. Кроме того, порядка 360 миллионов рублей вложит республика.

Новые медучреждения появятся уже в следующем году в Баймаке, Чекмагуше, Бирске и в Уфе, а также отремонтируют 35 поликлиник и создадут 61 ФАПов в районах Башкирии.

Наши жители имеют полное право на получение качественных медицинских услуг — в том числе и в самых отдаленных районах. А для этого нужны специалисты. А их у нас — дефицит. Поэтому мы прилагаем самые серьезные усилия для того, чтобы привлечь в села медицинских работников, рассказал премьер.

В рамках федеральных программ врачи и фельдшеры получают от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей. По словам Назарова, в этом году 124 медработника получили выплаты и работают в малых населенных пунктах.

Напомним, в начале декабря в Стерлитамаке завершилось строительство инфекционного центра. Первых пациентов планируется принять после получения лицензии.

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