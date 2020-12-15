В Башкирии на строительство и обновление больниц направят более 2,5 млрд рублей

Несмотря на то, что бюджетные траты на здравоохранение растут из года в год, у нас в республике еще остается много больниц, в которых ни ремонт не делался десятки лет, ни медицинское оборудование не обновлялось со времён царя Гороха. Это, конечно, не дело, пишет Назаров.