Роструд официально запретил работать непривитым сотрудникам

Роструд направил письмо с уточнениями в «Объединение корпоративных юристов» по ситуации с запретом на работу для непривитых сотрудников. Об этом сообщает издание «Лента.ру» сегодня, 15 июля.
По мнению специалистов, работники которые отказываются от прохождения вакцинации будут отстранять от работы без сохранения заработной платы. Обоснованием для этого может стать закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В котором сказано, что отказ от вакцинации может послужить отстранением от работы или даже поводом отказать в трудоустройстве, если это сопряжено с риском заражения инфекционными заболеваниями.
Согласно документу, дата отстранения от работы зависит от сроков проведения вакцинации в каждом отдельном регионе.
На примере Москвы поясняется, что кампания в столице России для сотрудников торговли, общепита и других стартовала первой. Так, до 15 июля там должны быть привиты 60 процентов сотрудников первым компонентом, следовательно, второй этап вакцинации они должны пройти до 15 августа.
Таким образом, если сотрудник до этой даты не прошел вакцинацию, этим днем работодатель имеет полное право оформить отстранение сотрудника от работы до прохождения полной вакцинации или до окончания пандемии.
Отмечается, что удаленка не будет являться альтернативой в данном случае. Сотрудники находящиеся на удаленной работе, также обязаны пройти вакцинацию.
Ранее мэр Уфы Сергей Греков не исключил, что непривитые жители не смогут выйти на работу.