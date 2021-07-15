Роструд официально запретил работать непривитым сотрудникам

По мнению специалистов, работники которые отказываются от прохождения вакцинации будут отстранять от работы без сохранения заработной платы. Обоснованием для этого может стать закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В котором сказано, что отказ от вакцинации может послужить отстранением от работы или даже поводом отказать в трудоустройстве, если это сопряжено с риском заражения инфекционными заболеваниями.