Мэр Уфы не исключил, что непривитые жители не смогут выйти на работу

В ходе оперативного совещания в мэрии Уфы сегодня, 14 июля, был озвучен доклад по темпам вакцинации среди жителей столицы республики.
Как сообщила управляющий делами администрации города Уфы Альфира Бакиева, в республике продолжается хороший темп вакцинации. Как она отметила, если в дальнейшем сохраниться такой же темп, то к сентябрю Уфа может выйти на 100-процентную вакцинацию.
Отдельно она отметила низкий темп вакцинации в сфере потребительского рынка и услуг. Всего, по данным, привито 49 процентов работников из вышеперечисленных сфер.
— Не исключено, что те предприятия, где все вакцинированы, они будут работать, а где непривитые, не будут работать, — прокомментировал ситуацию Греков.
Мэр связал низкий темп вакцинации с переносом вступления в силу ограничительных мер для предприятий общественного питания и сферы услуг.
Среди работников культуры также остается большое количество непривитых, однако Греков это связал с проведением Фольклориады, на которой сотрудники были плотно задействованы и надеется, что сейчас темпы вырастут.
Накануне стало известно о том, что в Уфе откроется самый большой в ПФО пункт вакцинации от коронавируса. Сергей Греков отметил, что таким образом это поспособствует повышению темпов вакцинации.