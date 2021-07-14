Мэр Уфы не исключил, что непривитые жители не смогут выйти на работу

Мэр Уфы не исключил, что непривитые жители не смогут выйти на работу
Мэр Уфы не исключил, что непривитые жители не смогут выйти на работу
14 июля, 09:29Коронавирус COVID-19Анастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Ограничения могут коснуться работников сферы услуг и общепита.

В ходе оперативного совещания в мэрии Уфы сегодня, 14 июля, был озвучен доклад по темпам вакцинации среди жителей столицы республики.

Как сообщила управляющий делами администрации города Уфы Альфира Бакиева, в республике продолжается хороший темп вакцинации. Как она отметила, если в дальнейшем сохраниться такой же темп, то к сентябрю Уфа может выйти на 100-процентную вакцинацию.

Отдельно она отметила низкий темп вакцинации в сфере потребительского рынка и услуг. Всего, по данным, привито 49 процентов работников из вышеперечисленных сфер.

— Не исключено, что те предприятия, где все вакцинированы, они будут работать, а где непривитые, не будут работать, — прокомментировал ситуацию Греков.

Мэр связал низкий темп вакцинации с переносом вступления в силу ограничительных мер для предприятий общественного питания и сферы услуг.

Среди работников культуры также остается большое количество непривитых, однако Греков это связал с проведением Фольклориады, на которой сотрудники были плотно задействованы и надеется, что сейчас темпы вырастут.

Накануне стало известно о том, что в Уфе откроется самый большой в ПФО пункт вакцинации от коронавируса. Сергей Греков отметил, что таким образом это поспособствует повышению темпов вакцинации.

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