Мэр Уфы не исключил, что непривитые жители не смогут выйти на работу

Как сообщила управляющий делами администрации города Уфы Альфира Бакиева, в республике продолжается хороший темп вакцинации. Как она отметила, если в дальнейшем сохраниться такой же темп, то к сентябрю Уфа может выйти на 100-процентную вакцинацию.