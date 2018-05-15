В Уфе могут запретить публичное жертвоприношение в мусульманские праздники
Жестокие сцены убоя животных во время религиозных обрядов обеспокоили и власти, и ветеринаров.
Сегодня, 15 мая, в администрации Уфы на оперативном совещании глава города Ирек Ялалов дал поручение взять под контроль места жертвоприношения возле городских мечетей.
Поводом для этого стало выступление начальника Управления ветеринарии РБ Азата Зиганшина, который посетовал на отсутствие специальных закрытых площадок для ритуального убоя животных.
- Убой животных в непосредственной близости от жилых домов при большом скоплении людей и несвоевременная утилизация биологических отходов могут спровоцировать распространение различных заболеваний.
Выслушав его доклад, Ирек Ялалов сделал акцент на другой стороне вопроса.
- Повсеместная резня должна уйти в прошлое. Так не должно быть – что люди с балконов домов наблюдают, как на улице режут барана. Мы живем в толерантном обществе, поэтому у нас не должно так быть, что представители одной религии ущемляют права сторонников другой веры. Нужно продумать организацию закрытых мест для этого. Кстати, раньше такого не было, только в последнее врем стали резать животных практически где попало, - подчеркнул к Ялалов.
Исправить ситуацию призвано создание пилотного проекта Курбан-центров, в рамках которых ветеринары будут принимать участие в церемониях жертвоприношения и контролировать качество мяса убитых животных.