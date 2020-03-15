В минздраве Башкирии рассказали о переводе детей-диабетиков с импортного инсулина

В совещании, в котором приняли участие глава минздрава РБ Максим Забелин, ведущие внештатные эндокринологи, а также члены общественной организации «Диамапа» — в ней состоят родителей детей, больных диабетом. Напомним, что всего в республике 1223 ребенка с диагнозом «сахарный диабет».

На совещании главной темой стал переход инсулинозависимых детей на новый биоаналог отечественного производства. Родители признались, что о нем ничего толком неизвестно, и они обеспокоены реакцией на него со стороны детей.

«Мы понимаем, что в министерстве закупают препараты по действующему законодательству. Но мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы компенсация была достойной, чтобы мы могли быть предупреждены о возможных поздних осложнениях у детей. Такую замену мы считаем опасной», — цитирует «Стерлеград» руководителя пациентского движения «Диамапы Башкирии» Гузель Щемину.

Глава башкирского минздрава Максим Забелин напомнил, что в ведомстве действуют согласно ФЗ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Привилегий никаких к препаратам определенным у нас нет. Кто вышел на конкурс, стал победителем аукциона. Мы в минздраве не в силах изменить законодательство», — пояснил Максим Забелин, но добавил, что в силах урегулировать вопрос в правовом поле — обратиться в Росздравнадзор, минздрав России, Курултай республики.

Отметим, что речь идет о компании-производителе «Герофарм», производящей препараты «Ринглар». и «Ринлиз», заменяющие инсулин, которые, по словам детского эндокринолога ПФО Олега Малиевского, прошли все необходимые испытания и соответствуют всем международным стандартам.