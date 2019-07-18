В Башкирии за первые полгода стали чаще выявлять сахарный диабет
Об итогах плановой диспансеризации рассказал на традиционном «Здравчасе» врио министра здравоохранения республики Максим Забелин.
В частности, из 300 тысяч человек, которые за шесть месяцев 2019-го уже прошли диспансеризацию, чаще всего были выявлены именно заболевания эндокринной системы (расстройство щитовидной железы, сахарный диабет, гипертириоз и т.д.), кровообращения, мочеполовой системы. Впервые были обнаружены около 27 тысяч заболеваний, что на 40 процентов больше, чем в прошлом году.
Были также выявлены патологии, новообразования, у пятерых человек нашли туберкулез. На дальнейший, тщательный этап обследований были направлены около 90 тысяч человек.
На правительственном совещании Максим Забелин в рамках профилактики ранней выявляемости различных болезней заявил, что все работники могут обследоваться не отпрашиваясь с работы.
Ранее, напомним, в Госдуме одобрили инициативу о выделении дополнительного выходного дня для прохождения диспансеризации.
Диспансеризация - раннее выявление предшественников возможного заболевания. В мае этого года минздрав Башкирии увеличил перечень услуг и частоту на выявление онкологии у населения.
На первом этапе врачи обычно измеряют рост, вес, обхват талии, спрашивают о симптомах, вредных привычках, артериальном давлении и заболеваниях в семье, узнают об уровне глюкозы и холестерина, определяют сердечно-сосудистый риск. На втором этапе, который зависит от результатов первого, назначаются анализы и консультации: уролога, гинеколога, невролога и ряда других врачей.