В Башкирии за первые полгода стали чаще выявлять сахарный диабет

В частности, из 300 тысяч человек, которые за шесть месяцев 2019-го уже прошли диспансеризацию, чаще всего были выявлены именно заболевания эндокринной системы (расстройство щитовидной железы, сахарный диабет, гипертириоз и т.д.), кровообращения, мочеполовой системы. Впервые были обнаружены около 27 тысяч заболеваний, что на 40 процентов больше, чем в прошлом году.

Были также выявлены патологии, новообразования, у пятерых человек нашли туберкулез. На дальнейший, тщательный этап обследований были направлены около 90 тысяч человек.

На правительственном совещании Максим Забелин в рамках профилактики ранней выявляемости различных болезней заявил, что все работники могут обследоваться не отпрашиваясь с работы.

Ранее, напомним, в Госдуме одобрили инициативу о выделении дополнительного выходного дня для прохождения диспансеризации.

Диспансеризация - раннее выявление предшественников возможного заболевания. В мае этого года минздрав Башкирии увеличил перечень услуг и частоту на выявление онкологии у населения.