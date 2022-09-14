17 сентября стартуют продажи квартир в ЖК «Terle Park» от ГК «Садовое кольцо»

17 сентября стартуют продажи квартир в ЖК «Terle Park» от ГК «Садовое кольцо»
17 сентября стартуют продажи квартир в ЖК «Terle Park» от ГК «Садовое кольцо»
Сегодня, 09:00ОбществоАндрей КоролевФото: ГК "Садовое Кольцо"
Группа компаний «Садовое кольцо» приглашает всех уфимцев на торжественную церемонию открытия продаж в ЖК «Terle Park». Гостей ждет фуршет с шампанским, познавательные мастер-классы и развлекательная программа для всей семьи, а главное — выгодные стартовые цены на квартиры.

Мероприятие состоится в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. Энтузиастов, 7а.

Новый жилой комплекс класса «комфорт+» от девелопера из московского региона ГК «Садовое кольцо» в Зеленой роще станет одним из самых высоких жилых проектов Уфы и одним из самых экологичных. Дома будут находиться в природной зоне — рядом с сосновым лесом, а на близлежащих к ним территориях не запланирована иная застройка, что позволит жильцам наслаждаться прекрасными видами.

Класс будущего жилого комплекса во многом определен его местоположением. С одной стороны, близость от центра города и, соответственно, обеспеченность всей необходимой инфраструктурой. С другой — находясь в городской черте ЖК окружен полноценным лесом. А экология — на сегодня один из важнейших факторов, определяющих качество жизни человека.

Фото:ГК "Садовое Кольцо"

Район, в котором располагается ЖК «Terle Park», действительно очень удобен. По соседству расположен лучший в городе и крупнейший медицинский кластер, а также множество образовательных и детских спортивных учреждений высокого уровня: Республиканская художественная гимназия имени Давлеткильдеева, новейший Центр гимнастики РБ имени Светланы Хоркиной, различные центры детского творчества.

Концепция жилого комплекса предполагает разновысотные дома с завораживающими видами на лес и реку Уфа из большинства квартир. Здания объединит двор, благоустроенный в формате городского парка, который будет оборудован детскими площадками, уличными спортивными тренажерами, отделенными от игровых зон. На территории установлены камеры наблюдения и системы охраны, так что за безопасность волноваться не придется.

В первой очереди жилого комплекса предусмотрено 693 квартиры и 350 парковочных мест.

Современность и эргономичность прослеживаются в планировочных решениях квартир ЖК «Terle Park», созданных согласно международным подходам к зонированию жилых пространств.

Фото:ГК "Садовое Кольцо"

Церемонии открытия продаж квартир в ЖК «Terle Park» предшествовала необычная рекламная кампания. В городе появились билборды с уникальными QR-кодами, надписью «Послушай сказку», логотипом ГК «Садовое кольцо» и эльфом Терле — символом нового жилого комплекса. Отсканировав QR-коды и перейдя по ссылкам, можно было услышать специально сочиненные и озвученные для данной акции мини-сказки на YouTube-канале.

В день открытия продаж 17 сентября в офисе продаж ЖК «Terle Park» начиная с 10 утра планируется большой праздник. На нем будут детские аниматоры, фуршет для гостей и два мастер-класса, основной темой которых станет связь человека и природы — в духе талисмана жилого комплекса — эльфа Терле.

Так что приходите всей семьей в гости к эльфу Терле (офис продаж по адресу: г. Уфа, ул. Энтузиастов, 7а). Будет сказочно весело!

Напомним, что завершение строительства комплекса планируется до 31 декабря 2025 года. Записаться на консультацию можно по телефону + 7 (347) 200-11-88. Обратите внимание, что количество мест и привлекательных стартовых цен ограничено.

Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. Сегодня это девелопер полного цикла, который осуществляет весь спектр работ: проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатацию проектов и охрану объектов. В Республике Башкортостан группа компаний «Садовое кольцо» работает с 2020 года. Общая площадь строительных проектов группы компаний за 18 лет составляет более 1,3 млн. кв. м.

Реклама. ГК «Садовое кольцо»

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