Собиратель легенд: в Уфе среди любителей сказок разыграют айфон и Яндекс Станции Лайт

Несколько дней назад о своей незаметной, но удивительной жизни в Уфе заявил эльф Терле — наверняка вы уже видели щиты с портретами эльфа и его сказками (зашифрованными в QR-кодах), которые как грибы выросли в разных уголках города. Говорят, Терле родился в эльфийской деревне и некоторое время назад в поисках уюта перебрался в столицу Башкирии. Кажется, сейчас он решил подробнее рассказать о себе — и подружиться с местными жителями.