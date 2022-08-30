Собиратель легенд: в Уфе среди любителей сказок разыграют айфон и Яндекс Станции Лайт

Все взрослые когда-то были детьми, и поэтому наш интерес к сказкам и потусторонним историям так легко просыпается, когда мы сталкиваемся с чем-то необычным. Действительно, сказка никуда не уходила, она по-прежнему здесь — просто взрослые слишком заняты своими взрослыми делами и перестали обращать внимание на жизнь вокруг. А вокруг происходит кое-что интересное.
Несколько дней назад о своей незаметной, но удивительной жизни в Уфе заявил эльф Терле — наверняка вы уже видели щиты с портретами эльфа и его сказками (зашифрованными в QR-кодах), которые как грибы выросли в разных уголках города. Говорят, Терле родился в эльфийской деревне и некоторое время назад в поисках уюта перебрался в столицу Башкирии. Кажется, сейчас он решил подробнее рассказать о себе — и подружиться с местными жителями.
Как всякий эльф, Терле любит играть в прятки и делать сюрпризы. Как эльф современный, Терле понимает, какие сюрпризы могут прийтись по душе жителю мегаполиса в XXI веке. В результате Терле придумал необычную игру для самых внимательных.
Что нужно сделать? Прогуляться по городу и собрать все 12 вариантов сказок, размещенных с помощью QR-кодов на рекламных поверхностях (щитах и баннерах) в разных точках Уфы. Находите баннер с эльфом, который предлагает послушать сказку, сканируете телефоном QR-код, переходите по зашифрованной там ссылке, делаете скриншот страницы в YouTube с названием каждой из историй. 12 сказок — 12 уникальных названий. Не забудьте послушать и сами сказки, вы такого совершенно точно никогда не слышали!
Все 12 скриншотов нужно отправить в личные сообщения администратору сообщества ВК о приключениях Терле (https://vk.com/public215381714). Обязательное условие — быть подписчиком этого сообщества, а то Терле не играет.
Помните: у каждой сказки есть свое уникальное название, а сказочных баннеров в городе больше, чем самих историй, то есть вы можете наткнуться на повтор.
Среди тех, кто выполнил все эти условия, будут разыграны три приза — один Apple iPhone 13 128Gb и две «Яндекс Станции Лайт» с голосовым помощником Алиса.
Скриншоты принимаются с 30 августа по 10 сентября включительно. Администратор ВК-сообщества обязательно сообщит в комментариях к конкурсу обо всех, кто допущен к розыгрышу. Итоги конкурса подведут 14 сентября в 16 часов (по уфимскому времени) — трансляция будет запущена в прямом эфире в ВК-сообществе. Призы можно будет получить до 14 октября в офисе ГК «Садовое кольцо».
Что ж, кажется, самое время отправиться в путешествие по Уфе, чтобы собирать эльфийские сказки.