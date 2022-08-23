Городские сказки: какую историю хотят рассказать новые рекламные щиты в Уфе

— Сказки, которые можно услышать через QR-коды, были написаны специально к прибытию Терле в Уфу и во многом вдохновлены его образом. В озвучке, кстати, участвовали наши топ-менеджеры, хотя это лишь вершина айсберга — обо всем остальном мы расскажем в свое время. Одно могу сказать сейчас совершенно определенно: мы хотим подарить уфимцам сказку, добавить в жизнь немного самого обычного волшебства. Как известно, в любой сказке должна быть подсказка, и поэтому пока что мы предлагаем вам прогуляться по замечательной летней Уфе и поискать сказки юркого эльфа, в которых можно найти кое-что больше, чем просто занимательные истории.