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«Надо идти в суд»: эксперт по ЖКХ Беляков о желании доначислить уфимцам за отопление

26 мая 09:40
Фото: 1MI
Ответственность несет тот, кто начисляет платежи, полагает Вадим Беляков. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом Mkset 26 мая.

Накануне, 25 мая, стало известно, что МУП УИС планирует доначислить жителям Демского района, которые в 2019 году получали квитанции за отопление через ЕРКЦ, «недосчитанную» сумму за тепло в ноябре 2019 года. Прозвучала данная информация на встрече директора МУП УИС Максима Петрова со старшими по многоквартирным домам. Жители района восприняли эту новость с мощным негодованием. Потребители тепла не могут понять, почему они обязаны что-то доплачивать, если они своевременно оплатили тепло согласно показаниям счетчика и суммам в квитанциях.

Mkset обратился к эксперту в сфере ЖКХ и экс-советнику мэра Уфы по вопросам ЖКХ Вадиму Белякову.

По словам Белякова, в данной ситуации необходимо изучить квитанции, и если жители оплатили тепло в соответствии с ними, то ответственность все же несет тот, кто начисляет суммы.

Если можно доказать, то надо идти в суд.Вадим Беляков

Собственно, этим и намерена заняться группа старших по домам в Деме. Для начала инициативная группа готовится писать претензии, оплачивать почти трехлетней давности счета люди будут лишь в том случае, если сделать это обяжет суд. Об этом Mkset рассказала одна из старших по дому Илюза, которая считает, что доказать законность доначислений МУП УИС не сможет.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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