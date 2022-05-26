«Надо идти в суд»: эксперт по ЖКХ Беляков о желании доначислить уфимцам за отопление

Накануне, 25 мая, стало известно, что МУП УИС планирует доначислить жителям Демского района, которые в 2019 году получали квитанции за отопление через ЕРКЦ, «недосчитанную» сумму за тепло в ноябре 2019 года. Прозвучала данная информация на встрече директора МУП УИС Максима Петрова со старшими по многоквартирным домам. Жители района восприняли эту новость с мощным негодованием. Потребители тепла не могут понять, почему они обязаны что-то доплачивать, если они своевременно оплатили тепло согласно показаниям счетчика и суммам в квитанциях.