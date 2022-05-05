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Уфимцам придется вернуть огромную переплату БашРТС, за которую извинялся Хабиров

5 мая 06:15
Фото: 1MI
Спустя почти два года стало известно, что огромную сумму, которую прислали в квитанциях за декабрь, жителям Уфы все же придется выплатить БашРТС. Данную информацию Mkset подтвердили в организации 5 мая.

В соцсетях жители Уфы ужаснулись слову «перерасчет» в строке за отопление в апрельских квитанциях. Клиенты БашРТС недоумевают, по какой причине компания-ресурсник возвращает себе переплату граждан за декабрь 2020 года. В качестве доказательств они прикладывают те самые платежные документы, из которых следует, что в апрельскую квитанцию включили эту переплату и жителям придется ее оплатить.

Напомним, в 2020 году история с огромными счетами за отопление прогремела на всю Башкирию, а власти не на шутку опасались, что за такую переплату «народ может выйти с вилами». Так вот, в 2020 году жители Уфы очень уж солидно переплатили за отопление, переплата была настолько масштабной, что за нее извинения принес сам глава региона Радий Хабиров.

Компания-ресурсник БашРТС тогда заявляла, что виноваты «управляшки», ведь сама компания подавала уфимцам тепло как положено, в соответствии с температурным режимом за окном. Тогда БашРТС решили сделать перерасчёт размера платы за отопление по заявлениям и заявили, что это является «временной мерой на момент ожидания окончательного решения проверки корректности переданных управляющими компаниями данных» и других факторов, которые могли повлиять на величину начислений.

В эти дни выяснилось, что граждане, которым в 2020 году вернули переплату, обязаны ее вернуть.

— Компания «БашРТС» уведомляет о возврате (доначислении) ранее списанных сумм в рамках перерасчёта за декабрь 2020 года — сумма отображена отдельной графой в квитанциях за апрель. Такое решение принято в связи с отсутствием замечаний к корректности начислений ООО «БашРТС» — в ходе проверки надзорных органов нарушений выявлено не было, — заявила Mkset пресс-секретарь компании Татьяна Валиева.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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