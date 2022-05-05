Уфимцам придется вернуть огромную переплату БашРТС, за которую извинялся Хабиров

Напомним, в 2020 году история с огромными счетами за отопление прогремела на всю Башкирию, а власти не на шутку опасались, что за такую переплату «народ может выйти с вилами». Так вот, в 2020 году жители Уфы очень уж солидно переплатили за отопление, переплата была настолько масштабной, что за нее извинения принес сам глава региона Радий Хабиров.