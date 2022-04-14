Жители Павловки, куда власти Башкирии хотят привлекать туристов, погрязли в мусоре

Жители Павловки, куда власти Башкирии хотят привлекать туристов, погрязли в мусоре
Жители Павловки, куда власти Башкирии хотят привлекать туристов, погрязли в мусоре
Вчера, 18:11ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Местные жители поделились с Mkset видео с центром села усыпанным мусором и назвали его «почти мусорным полигоном», хотя это одно из самых туристически привлекательных мест региона.

В редакцию Mkset обратился неравнодушный житель села Павловка в Нуримановском районе Башкирии. На видео он заснял контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов, которая находится в плачевном состоянии. при этом, несмотря на наличие площадки, мусор равномерно распределен и на улице, мало того, пакеты и прочие отходы разносит ветром и они висят даже на деревьях.

Автор жалуется и на то, что помои летят и на огороды, и опасается, что скоро село в одном из самых притягательных для туристов районе, вскоре погрязнет в грязи. Также в качестве аргументов автор указывает и на то, что рядом с «антисанитарией» и «почти мусорным полигоном» в селе расположена церковь, детский сад и жилые дома. Также посетовал автор и на то, что с мусорным вопросом местные жители обращались и в администрацию, но «жалобы не помогают».

Напомним, что в этом году власти Башкирии готовятся к неиссякаемому потоку туристов в республику, о чем говорят и на оперативных совещаниях и на различных заседаниях разного уровня, и в профильном госкомитете. А в это время село близ одного из признанных как местными, так и приезжими туристами, Павловского водохранилища, местные жители погрязли в мусоре. Стоит вспомнить и о том, что прошлым летом туристы были шокированы качеством услуг и ценами на пляже водохранилища.

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