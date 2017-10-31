Александр Филиппов о письме Путину: Полностью фейк

Автор прислал фотографии этого письма. Текст письма касается реализации расселения ветхого и аварийного жилья в 2012-2015 годах с привлечением средств федерального бюджета. Александр Филиппов, работая в мэрии с 2012 по 2017 годы, якобы был куратором этой программы. Однако, как отмечается в письме, все документы, которые были связаны с распределением федерального бюджета, проходили обязательное согласование и подписывались лично президентом республики. В тексте также отмечается, что якобы те пути решения проблемы с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, которые предлагал глава региона, «вступали в противоречие с федеральным законодательством». Так застройщикам предоставлялись земельные участки по упрощенным процедурам и т. д. В тексте говорится, что Филиппов «ни в коей мере не снимает с себя ответственности за соблюдение законодательства» и готов сотрудничать со следствием, чтобы «расследование было максимально полным и объективным». Также в письме отмечается, что в адрес Александра Филиппова и его семьи поступают угрозы.