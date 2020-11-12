Инвестором развития ГЛЦ «Мраткино» в Башкирии выступит ГК «Садовое кольцо»

Инвестором развития ГЛЦ «Мраткино» в Башкирии выступит ГК «Садовое кольцо»

Вчера, 10:45ОбществоАнна КононоваPhoto: Официальный сайт горнолыжного комплекса "Мраткино"
«Республиканский градостроительный центр» ищет подрядчика на проектирование инженерных коммуникаций на территории горнолыжного комплекса «Мраткино» в Белорецком районе Башкирии. Начальная стоимость контракта — 26,3 миллиона рублей. В качестве инвестора выступит ГК «Садовое кольцо» из Московской области

Согласно контракту, исполнитель должен подготовить проектную и рабочую документацию. Заявки на участие в госзакупке принимаются до 18 ноября, а 20 числа пройдет электронный аукцион.

В ГК «Садовое кольцо» рассказали Mkset, что о конкретной сумме инвестиций и других подробностях проекта говорить ещё рано — в настоящее время он находится в стадии проработки.

В ближайшее время все необходимые данные по развитию горнолыжного курорта «Мраткино» будут обнародованы, рассказали в группе компаний.

Напомним, на территории горнолыжного курорта планируют построить две туристические зоны с отелями, пешеходными, конными и веломаршрутами, а также расширить спортивную зону, увеличив горнолыжные трассы с восьми до 25 километров. Проект оценивается в 7,6 миллиардов рублей. Планируется, что строительство завершится до 2022 года.

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