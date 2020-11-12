Инвестором развития ГЛЦ «Мраткино» в Башкирии выступит ГК «Садовое кольцо»

Напомним, на территории горнолыжного курорта планируют построить две туристические зоны с отелями, пешеходными, конными и веломаршрутами, а также расширить спортивную зону, увеличив горнолыжные трассы с восьми до 25 километров. Проект оценивается в 7,6 миллиардов рублей. Планируется, что строительство завершится до 2022 года.